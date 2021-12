Les processeurs AMD Chromebook suivants peuvent utiliser le nœud Samsung 4 nm

En bref : jusqu’à présent, TSMC fournissait des puces à AMD pour tous ses processeurs. Désormais, les analystes de JP Morgan pensent que la prochaine génération de Chromebooks AMD pourrait passer au nœud semi-conducteur de Samsung au moins jusqu’en 2022. La production de puces restante pour 2022 et 2023 devrait toujours favoriser TSMC.

Mardi, quelqu’un a divulgué via Twitter une page et demie d’un document d’analyse interne de JP Morgan publié la semaine dernière. L’extrait couvre les prédictions de l’entreprise sur la façon dont des entreprises comme Intel, Nvidia et AMD choisiront entre TSMC et Samsung pour leurs nœuds au cours des deux prochaines années.

L’analyse prévoit que la prochaine série de processeurs Chromebook d’AMD utilisera le nœud 4 nm de Samsung, tandis que les versions Ryzen 3000 actuelles d’AMD utilisent le processus 12 nm de TSMC. La raison probable est que TSMC fonctionne actuellement avec une capacité de production limitée. Ainsi, au moins pour 2022, Samsung fournira des puces pour les Chromebooks. Pour 2023 et 2024, AMD pourrait utiliser Samsung pour certaines de ses cartes graphiques.

Cependant, ce dernier détail est une valeur aberrante dans le rapport. Les analystes de JP Morgan prédisent que la plupart des entreprises technologiques favoriseront TSMC, y compris AMD. La société s’attend à ce que Team Red reste avec TSMC pour les processeurs de bureau, mobiles et serveurs. De plus, Nvidia pourrait revenir à TSMC pour la prochaine génération de GPU RTX après avoir utilisé le nœud 8 nm de Samsung pour la série 30.

En 2023, Intel pourrait également sous-traiter certaines tuiles GPU et E/S, ainsi qu’une puce FPGA, à TSMC. Les analystes prédisent que Qualcomm choisira TSMC pour ses processeurs phares, en commençant par une nouvelle version du Snapdragon 8 Gen 1 dans la seconde moitié de 2022 et en continuant dans ses produits phares de 2023, mais au-delà, ce n’est pas clair.