Les dépenses des consommateurs en applications et jeux mobiles atteindront 133 milliards de dollars d’ici la fin de l’année

En bref : les dépenses de consommation en NFT ont atteint des niveaux record en 2021 à près de 27 milliards de dollars à ce jour, mais elles sont dérisoires par rapport à ce que les gens ont collectivement dépensé pour les applications mobiles et les jeux cette année. Selon les dernières données Store Intelligence de Sensor Tower, les dépenses mondiales en applications mobiles, jeux, achats intégrés, applications premium et abonnements devraient atteindre 133 milliards de dollars d’ici la fin de l’année à mesure que les tendances du marché se normalisent après la pandémie.

C’est une augmentation de 19,7 % par rapport aux 111,1 milliards de dollars dépensés sur l’App Store et Google Play en 2020 et près de la croissance d’une année sur l’autre de 21 % observée en 2019.

En les ventilant par app store, Sensor Tower prévoit que les dépenses des consommateurs sur l’App Store d’Apple atteindront 85,1 milliards de dollars d’ici la fin du calendrier, soit une augmentation de 17,7 % par rapport à l’année dernière. Les dépenses sur Google Play, quant à elles, totaliseront beaucoup moins à 47,9 milliards de dollars, mais auront un taux de croissance annuel plus élevé de 23,5%.

Sensor Tower a déclaré que les dépenses des plateformes les unes par rapport aux autres étaient comparables à celles de l’année dernière, l’App Store générant environ 1,8 fois les revenus du marché de Google.

TikTok devrait être l’application la plus rentable au monde, suivie de YouTube et Piccoma, un service d’abonnement japonais aux mangas.

Les jeux mobiles, quant à eux, devraient générer 89,6 milliards de dollars de revenus, soit 67,4 % de toutes les dépenses liées aux applications. Bien qu’il reste une majorité significative, il est en baisse par rapport à 74,1% en 2019 et à 71,7% l’année dernière. Les jeux les plus rentables incluent PUBG Mobile, Honor of Kings et Genshin Impact, dans cet ordre, Coin Master et Roblox complétant le top cinq.