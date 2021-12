Razer’s Phone Cooler Chroma est un ventilateur RVB à 60 $ pour votre smartphone

Pourquoi c’est important : les téléphones peuvent devenir très chauds en cas d’utilisation intensive, comme lorsque vous jouez ou filmez des vidéos 4K. Avec autant de personnes qui les utilisent pour obtenir leur solution de jeu, des entreprises comme Razer voient cela comme une opportunité d’offrir des gadgets de refroidissement RVB aux accros aux jeux mobiles.

Les jeux mobiles sont plus populaires que jamais et les dépenses de consommation dans cette direction devraient atteindre 120 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Pour référence, c’est plus que toutes les autres plates-formes combinées, qui s’élèveront à 84 milliards de dollars cette année.

À l’heure actuelle, ce n’est un secret pour personne que les appareils mobiles ont tendance à chauffer un peu pendant les sessions de jeu ou même le tournage de vidéos 4K, ce qui peut accélérer le chipset dans un effort pour se refroidir. C’est pourquoi des entreprises comme Asus et ZTE fabriquent également des téléphones optimisés pour les jeux et offrant ainsi un refroidissement un peu meilleur qu’un téléphone normal. Par exemple, le Nubia RedMagic 6S Pro dispose d’un petit ventilateur RVB interne, tandis qu’Asus fabrique un ventilateur de refroidissement externe à clipser pour son téléphone ROG.

Razer a dévoilé cette semaine un ventilateur de refroidissement universel qui s’enclenche à l’arrière des iPhones et des téléphones Android pour les garder au frais lors d’une utilisation intensive. À la manière typique de Razer, le nouveau Phone Cooler Chroma est doté d’un ventilateur RVB à 7 pales qui peut tourner jusqu’à 6 400 tr/min. Cependant, l’éclairage RVB n’est pas uniquement destiné au spectacle, car il est utilisé pour afficher l’état de l’alimentation et de l’appairage.

La société a fabriqué deux versions du Phone Cooler Chroma. L’un est un modèle compatible MagSafe qui se fixe magnétiquement aux nouveaux iPhones, et l’autre est un modèle universel à clipser légèrement plus volumineux qui fonctionne sur les téléphones mesurant de 67 à 88 mm de largeur. D’autres caractéristiques notables sont un profil de bruit de 30 dB, il devrait donc être relativement silencieux pendant le fonctionnement.

Si vous êtes intéressé par le Razer Phone Cooler Chroma, vous pouvez le commander via la boutique en ligne de Razer pour 60 $.