Microsoft met à jour le Bloc-notes pour Windows 11 avec de nouveaux visuels et un mode sombre

En bref : cela fait longtemps que Microsoft n’a pas mis à jour le Bloc-notes, mais maintenant que Windows 11 est sorti, le géant du logiciel a décidé qu’il était temps de donner un amour bien mérité à l’une de ses plus anciennes applications. Dans Windows 11, le Bloc-notes proposera de nouvelles fonctionnalités, notamment le mode sombre, des visuels Mica, une recherche/remplacement améliorée et des outils d’annulation à plusieurs niveaux.

La dernière fois que le Bloc-notes a reçu de nouvelles fonctionnalités, c’était en 2018, lorsque le développeur a introduit de nouveaux raccourcis et des améliorations de la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer et du mot-wrap. Depuis lors, l’application d’édition de texte a stagné, tandis que des alternatives telles que Sublime Text, Notepad ++ et Atom ne cessaient de s’améliorer.

Cependant, Microsoft essaie maintenant de rattraper le temps perdu en proposant une interface utilisateur remaniée avec des fenêtres aux angles arrondis, des menus mis à jour et une nouvelle page de paramètres. Il a réalisé ces visuels en utilisant le matériau Mica, un matériau opaque et dynamique dans la toile de fond de l’application qui change en fonction des couleurs du papier peint du bureau.

Un autre aspect visuel introduit avec le nouveau Bloc-notes est le mode sombre. Vous pouvez choisir de l’activer via la page des paramètres, mais si vous l’utilisez déjà sur Windows 11, l’application héritera de l’option et l’utilisera par défaut. Outre l’option de mode sombre, les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs options de polices sur la page des paramètres.

Passant aux nouvelles capacités d’édition du Bloc-notes, l’éditeur de texte de Windows 11 offrira une meilleure expérience de recherche/recherche/remplace qui semble plus moderne et plus facile à utiliser. En outre, le développeur du logiciel a également ajouté la prise en charge de l’annulation à plusieurs niveaux, l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté.

Microsoft reconnaît que la version préliminaire de l’éditeur de texte contient des bugs qui doivent être corrigés, mais promet de les résoudre dans les versions futures. La nouvelle application Bloc-notes n’est actuellement disponible que pour les initiés Windows 11. Si vous êtes l’un d’entre eux mais que vous ne le trouvez pas, essayez de rechercher des mises à jour via le Microsoft Store.