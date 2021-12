Nintendo va maintenant vous vendre une station d’accueil Switch OLED autonome, sans adaptateur secteur ni câble HDMI

Adaptateur HDMI 4K 1080 pour Switch USB Type C Convertisseur Cȃble pour Switch/Macbook Pro/Galaxy S8

Petite taille, l’adaptateur est leger et compact, il peut remplacer votre Switch station original. Il est plus commode de jouer à des jeux ou facile à porter. Multi-fonctionnel, avec la port 3.0 USB, la port USB Type C et la port HDMI, support HD 4K 1080P, il est compatible avec Galaxy S8 et MacBook. Il peut vous apporter une meilleure expérience de grand écran. Facile à utiliser, et vous pouvez charger votre appareil via le port de chargement USB-C lorsque vous utilisez le port HDMI, l’adaptateur HDMI est actionné par une alimentation externe. Convient pour Switch, par cet adaptateur vous pouvez connecter votre Switch à l’écran HDMI, vous pouvez l’utiliser n'importe quand et n'importe où. ATTENTION !! L'adaptateur N'EST PAS COMPATIBLE avec Switch Lite, et il ne s’applique avec la dernière Switch OLED qu'en 480P. Nous nous excusons pour cela et travaillons sur une nouvelle version.