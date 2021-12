Ce sont les nurdles, les déchets les plus dangereux dont vous n’avez jamais entendu parler

Des milliards de ces minuscules granulés de plastique sont déversés dans l’océan chaque année, souvent pris pour de la nourriture par les oiseaux de mer, les poissons et autres animaux sauvages.

Nurdles autour d’une plume

Des milliards de minuscules pastilles de plastique, de la taille d’une lentille, se sont déversées dans ce qui était classé « la pire catastrophe maritime« Du Sri Lanka, lorsqu’en mai de cette année, le porte-conteneurs X-Press Pearl a pris feu et a coulé dans l’océan Indien. Les autorités étaient terrifiées par le fait que 350 tonnes de fioul lourd se trouvaient à bord, mais le plus gros impact n’a pas été causé par le combustible fossile, ni par les autres produits chimiques dangereux à bord, notamment l’acide nitrique, la soude caustique et le méthanol.

Selon le rapport des Nations Unies, les dégâts les plus « importants » sont dus au déversement de 87 conteneurs remplis de minuscules billes de plastique, qui se sont déversés par milliards sur des centaines de kilomètres de côtes et qui devraient atteindre l’Indonésie, la Malaisie et la Somalie. À certains endroits, ces boulettes atteignent jusqu’à deux mètres de profondeur et ont été retrouvées dans les corps de dauphins morts et dans la bouche de poissons.

Selon les estimations, 1 680 tonnes de nurles, Le terme « granulés de plastique de pré-production » est appelé, les éléments constitutifs peu connus de tous nos produits en plastique. Les petites billes peuvent être en polyéthylène, polypropylène, polystyrène, polychlorure de vinyle et autres matières plastiques. Libérés dans l’environnement par les usines de plastique ou expédiés dans le monde entier comme matière première vers les usines, ils couleront ou flotteront, selon la densité et s’ils se trouvent dans de l’eau douce ou salée.

Souvent confondues avec de la nourriture par les oiseaux marins, les poissons et autres animaux sauvages, elles se fragmentent en nanoparticules dans l’environnement, dont les risques sont plus complexes. Ils sont la deuxième source de micropolluants dans l’océan, en poids, après les poussières de pneus. Chaque année, 230 000 tonnes de nurdles finissent dans les océans.

L’année dernière, il y a eu au moins deux déversements de nurdles, dont un en mer du Nord, provenant d’un conteneur cassé sur le navire marchand MV Trans Carrier, qui a perdu 10 tonnes de pellets, s’est retrouvé sur les côtes du Danemark, de la Suède et de la Norvège. L’autre déversement s’est produit en Afrique du Sud, un déversement en août 2020 après un crash en 2018 à 1 250 milles (2 000 km) au large. Seulement 23 % des 49 tonnes déversées ont été récupérées. En 2019, 342 autres conteneurs de granulés plastiques avaient été déversés dans la mer du Nord.