Le début difficile de Battlefield 2042 conduit à une réorganisation majeure chez DICE et EA

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les retombées du lancement rocheux de Battlefield 2042 se poursuivent alors qu’Electronic Arts apporte des changements radicaux qui affecteront la dernière entrée et l’avenir de la franchise. Pour commencer, le directeur général de DICE, Oskar Gabrielson, quitte la société après près d’une décennie.

Sur Twitter, il mentionné la décision de partir a été l’une des plus difficiles de sa vie, mais a promis qu’il y avait beaucoup à attendre pour les joueurs sur le champ de bataille.

Gabrielson sera remplacé par Rebecka Coutaz, l’ancienne directrice de studio d’Ubisoft Annecy.

Le PDG de Respawn, Vince Zampella, dirigera l’équipe de Battlefield, et Marcus Lehto, récemment embauché, de Halo, érigera une nouvelle équipe de développement basée à Seattle pour aider à ajouter plus de narration à l’univers de Battlefield.

EA a déclaré à GameSpot que dans un avenir immédiat, DICE et le nouveau studio de Lehto travailleraient avec le développeur Ripple Effect pour améliorer Battlefield 2042. Ripple était responsable du mode de jeu Portal dans Battlefield 2042.

Lecture connexe: Le responsable du design de DICE quitte le studio à la suite du lancement de Battlefield 2042

EA a déclaré qu’il visait également à créer un « univers Battlefield connecté ». Zampella a déclaré à GameSpot qu’ils continueraient à grandir et à faire évoluer Battlefield 2042, en plus d’explorer de nouveaux types d’expériences et de modèles commerciaux en cours de route qui peuvent « ajouter à cette base pour offrir une gamme impressionnante d’expériences à nos joueurs ».

« Dans cet univers, le monde est interconnecté avec des personnages et une narration partagés. Cet univers est également construit avec notre communauté alors que nous exploitons la puissance du portail et du contenu généré par les utilisateurs qui met la créativité entre les mains de nos joueurs. »

C’est une sorte de description vague, mais comme le note la publication, cela est probablement dû au début du processus d’évaluation environnementale. Nous savons qu’un jeu Battlefield mobile est dans les cartes, mais à part cela, la feuille de route n’est pas claire.