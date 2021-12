La deuxième mise à jour de Quake remaster ajoute un mode horde et de nouvelles cartes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Bethesda a publié la deuxième mise à jour majeure du remaster du jeu de tir à la première personne classique Quake. Il ajoute un tout nouveau mode et scénario de campagne, ainsi que quelques corrections de bugs et améliorations mineures.

La mise à jour 2 pour le remaster de Quake est désormais disponible pour toutes les plateformes. Le premier ajout majeur est un tout nouveau mode horde PvE de MachineGames qui peut être joué en solo, avec jusqu’à quatre autres, ou avec une combinaison de vrais joueurs et de bots en coopération. Le mode prend en charge tous les niveaux de difficulté et se déroule sur quatre nouvelles cartes.

Le mode Quake horde comporte neuf vagues obligatoires dans lesquelles tuer des ennemis rapporte des points, et les tuer en succession rapide active un multiplicateur de points. Chaque troisième vague présente un boss qui laissera tomber une clé pour déverrouiller plus d’armes et d’objets une fois vaincu. Les ennemis normaux peuvent également laisser tomber des power-ups. Après avoir terminé la neuvième vague, les joueurs peuvent soit sortir, soit continuer à combattre des vagues sans fin. La progression est réinitialisée si tous les joueurs meurent.

Le module complémentaire gratuit est le scénario 2012 « Honey », dont la version originale est très appréciée sur Quaddicted. Les joueurs peuvent y accéder depuis la section « Modules complémentaires » du menu principal du jeu, juste au-dessus du scénario « Quake 64 ». Bethesda décrit Honey comme contenant des cryptes gorgées d’eau et des temples souterrains avec « une utilisation experte des effets de brouillard et des silhouettes ».

Honey marque le troisième module complémentaire Quake de MachineGames, les deux autres étant déjà emballés avec le remaster dans sa liste des principaux scénarios solo. Dans une interview avec Bethesda, le créateur de Honey, Christian Grawert, a souligné quelques moddeurs de Quake dont les joueurs pourraient vouloir vérifier: « mfx » et « Bal », ce dernier dont Grawert a félicité pour leur scénario intitulé « Dwell ».

Cette mise à jour apporte également Quake à l’Epic Games Store pour la première fois et permet aux utilisateurs de PC de jouer ensemble dans toutes les vitrines.

Bethesda a sorti ce remaster en août pour célébrer le 25e anniversaire de Quake. Il a apporté Quake sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, les consoles Xbox Series et Nintendo Switch. De plus, il a offert le remaster gratuitement aux personnes qui possédaient déjà Quake sur Steam et Bethesda.net, leur offrant ainsi un autre moyen d’exécuter Quake en dehors de DOSBOX, GLQuake ou d’un port source.