Le SoC Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm alimentera la prochaine génération d’ordinateurs portables Windows on Arm

En bref : Qualcomm propose deux nouveaux chipsets pour ordinateurs portables Windows, qui sont plus rapides que leurs prédécesseurs et intègrent la prise en charge de la connectivité 5G et Wi-Fi 6E. La vraie star du spectacle aurait dû être le chipset conçu par Nuvia qui concurrencera les chipsets de la série M d’Apple, mais cela n’apparaîtra dans un produit réel qu’en 2023.

Le dernier SoC pour ordinateurs portables Windows de Qualcomm est désormais officiel et s’appelle la plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 3. Le nom est certainement une bouchée, mais la société promet que cette nouvelle puce permettra « des expériences informatiques mobiles extrêmes qui offriront plus qu’un simple ordinateur portable ».

La caractéristique déterminante du Snapdragon 8cx Gen 3 est la connectivité, Qualcomm offrant aux OEM le choix entre les modems Snapdragon X55, X62 ou X65 5G, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E. La société affirme que le nouveau chipset offre des performances CPU jusqu’à 80% plus rapides et des performances GPU jusqu’à 60% plus rapides par rapport à son prédécesseur, ce qui devrait permettre une expérience plus rapide lors de l’exécution d’applications natives et émulées.

Le directeur principal de la gestion des produits de Qualcomm, Miguel Nunes, a expliqué que le 8cx est construit sur un nœud de processus de 5 nm. Le processeur est basé sur quatre cœurs Arm Cortex-X1 « Prime » cadencé à 3 GHz et quatre coeurs Cortex-A78 « Efficiency » cadencé à 2,4 GHz, avec un total de 14 mégaoctets de cache. Nunes dit que cela permet une augmentation de 40 % des charges de travail monothread et une augmentation de 85 % des charges de travail multithread par rapport au SoC 8cx Gen 2.

Ces améliorations s’accompagnent d’un FAI Spectra plus performant, qui, selon Qualcomm, permettra de meilleures performances de mise au point automatique, une balance des blancs automatique, une exposition automatique et une capture vidéo HDR jusqu’à 4K. Outre le bruit audio et la suppression de l’écho, cela devrait permettre une meilleure qualité de vidéoconférence sur les ordinateurs portables équipés du nouveau chipset, en supposant que les fabricants ne paieront pas cher en ce qui concerne la webcam qu’ils intègrent dans leurs conceptions.

Il convient de noter que le 8cx Gen 3 n’est qu’une solution provisoire jusqu’à ce que Qualcomm puisse lancer sa puce pour ordinateur portable conçue par Nuvia, qui offrirait une valeur comparable à celle des chipsets de la série M d’Apple. Cela dit, il prendra en charge la puce de sécurité Pluton de Microsoft, qui apportera des fonctionnalités de type TPM et rendra les ordinateurs portables basés sur le 8cx Gen 3 plus attrayants pour les clients du gouvernement et de l’éducation.

En plus du Snapdragon 8cx Gen 3, Qualcomm a également présenté la plate-forme de calcul Snapdragon 7c+ Gen 3, fabriquée sur un nœud de processus de 6 nm. Il offrira des performances CPU jusqu’à 60% supérieures et des performances GPU jusqu’à 70% supérieures par rapport à son prédécesseur, ainsi qu’une connectivité 5G et Wi-Fi 6E. La société dit que nous pouvons nous attendre à voir les premiers ordinateurs portables basés sur les nouveaux chipsets au cours du premier semestre 2022.