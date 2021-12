Le Xbox Game Pass vous propose 12 nouveaux titres à jouer ce mois-ci, dont Halo Infinite

En bref : Microsoft ne cesse de gâter les abonnés Xbox Game Pass avec de nouveaux titres chaque mois. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 14 décembre, Microsoft ajoutera 12 nouveaux titres Xbox au Game Pass. Tous les nouveaux jeux seront disponibles sur PC et console, à l’exception de Among Us, qui est exclusif à cette dernière.

Les abonnés Xbox Game Pass vont se régaler ce mois-ci, avec 12 nouveaux jeux de divers développés par des studios indépendants et AAA. Que vous souhaitiez vous détendre au coin du feu tout en jouant à Stardew Valley, éliminer des milliers de pirates d’un seul coup sur One Piece Pirate Warriors 4 ou vous immerger dans la campagne Halo Infinite, Microsoft est là pour vous.

À partir d’aujourd’hui, les abonnés au Game Pass peuvent télécharger et jouer à Anvil, Archvale, Final Fantasy XIII-2, Lawn Mowing Simulator, Rubber Bandits, Stardew Valley et Warhammer 40,000: Battlesector. Le 7 décembre, Space Warlord Organ Trading Simulator rejoint la liste, suivi de Halo Infinite le 8 décembre et de One Piece Pirate Warriors 4 le 9 décembre. Enfin, Aliens : Fireteam Elite et Among Us seront disponibles le 14 décembre.

La liste détaillée des jeux Xbox à venir sur le Game Pass ce mois-ci suit.

2 décembre

Anvil (Action de tir roguelike, pour consoles et PC)

Archvale (Action/Aventure, pour consoles, PC et streaming)

Final Fantasy XIII-2 (JRPG, pour consoles et PC)

Simulateur de tonte de pelouse (Simulation, pour consoles, PC et streaming)

Rubber Bandits (Décontracté/Fête, pour consoles, PC et streaming)

Stardew Valley (Farming sim/RPG, pour consoles, PC et streaming)

Warhammer 40,000 : Battlesector (Stratégie, pour consoles, PC et streaming)

7 décembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (Simulation/Stratégie, pour consoles, PC et streaming)

8 décembre

Halo Infinite (Action/FPS, pour consoles, PC et streaming)

9 décembre

One Piece Pirate Warriors 4 (Hack and Slash, pour consoles, PC et streaming)

14 décembre

Aliens : Fireteam Elite (jeu de tir à la troisième personne, pour consoles, PC et streaming)

Among Us (Déduction sociale, pour les consoles)

Dans le cadre des avantages ultimes du Game Pass, Microsoft proposera le 2 décembre Dauntless: New Year’s bundle, Apex Legends: RIG Helmet Weapon charm et World of Warships: Legends – Hero’s Companion. Le pack MA40 AR « Pass Tense » pour Halo Infinite Multiplayer débarque le 8 décembre.

L’introduction de nouveaux jeux dans la bibliothèque Game Pass signifie que certains partiront. La liste des jeux expirant comprend Beholder, The Dark Pictures : Man of Medan, Guacamelee ! 2, L’entrepôt de Wilmot, Jusqu’à la fin et Yooka-Laylee et l’Impossible Lair. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour jouer ou les acheter avec une remise de 20% offerte aux abonnés Game Pass.