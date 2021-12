De nouveaux avis dans Microsoft Edge tentent d’empêcher les gens de télécharger Chrome

Ce n’est pas une nouvelle que depuis le lancement du nouveau Edge basé sur Chromium, Microsoft essaie de tout faire pour que les utilisateurs de Windows utilisent leur navigateur par défaut au lieu de Chrome. Maintenant, ils vont plus loin et ont introduit une série de messages lorsque vous téléchargez Chrome.

Microsoft affiche différents avertissements pour vous convaincre de continuer à utiliser Edge

Microsoft affiche un certain nombre de messages différents lorsque vous essayez de télécharger Chrome. Ceux-ci apparaissent sous forme de pop-up dans le navigateur, suggérant d’utiliser le vôtre à la place. À l’heure actuelle, jusqu’à trois types de messages ont été enregistrés, qui peuvent être suivis des suivants :

Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft.

Ce navigateur est tellement 2008 ! Savez-vous ce qui est nouveau? Microsoft Edge.

Je déteste économiser de l’argent : personne n’a jamais dit. Microsoft Edge est le meilleur navigateur pour les achats en ligne.

Ce genre d’avis de Microsoft n’a rien de nouveau. Par exemple, lorsque nous recherchons un navigateur dans Bing, cela suggère que nous continuions à utiliser Microsoft Edge au lieu de télécharger un autre navigateur. De plus, lorsque vous accédez à Outlook, OneDrive ou à d’autres services, nous obtenons une bannière suggérant de télécharger votre navigateur pour une meilleure expérience.

Cette nouvelle stratégie agressive de Microsoft peut être similaire à celle de Google, qui dans tout autre navigateur non Google nous montre une bannière dans ses services suggérant de télécharger Chrome. La seule différence est que Microsoft est allé plus loin en intégrant la stratégie dans Windows et dans le navigateur lui-même, ce que Google n’a pas fait pour le moment.