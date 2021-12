Que faire si vous continuez à recevoir des appels de centres d’appels

Le registre public des oppositions ne fonctionne que pour les numéros fixes, tandis que pour l’inclusion des numéros mobiles, nous devrons attendre un peu plus longtemps. Voici comment procéder en attendant.

Le registre public des oppositions

La solution la plus efficace pour éviter les appels de la plupart des centres d’appels est d’inscrire votre numéro au registre public des oppositions, une liste de numéros que les opérateurs de centres d’appels ont pour instruction d’exclure de leur liste d’appels à des fins commerciales ou de recherche de marché. L’inscription peut se faire soit par téléphone, email ou courrier recommandé, mais aussi via le web : en remplissant le formulaire à cette adresse, vous pouvez soumettre une demande d’adhésion qui est traitée en quelques jours.

L’enregistrement des numéros de portables a été reporté

Malheureusement, le registre public des oppositions ne fonctionne que pour les numéros fixes. D’ici la fin de l’année, une réforme était attendue qui conduirait à la possibilité d’accepter également les numéros de téléphone mobile dans la base de données, mais le processus a subi des retards qui ne pourraient le mener à terme qu’en 2022. En attendant, pour éviter appels des centres d’appels sur téléphones mobiles, les remèdes utilisés jusqu’à présent sont valables : blocage manuel des numéros et utilisation de systèmes automatisés qui reconnaissent à l’avance les appels des centres d’appels pour les signaler aux utilisateurs.

Comment bloquer les appels sur les smartphones

La première est une solution maison mais valable pour éviter de futurs appels indésirables est de bloquer les numéros dont vous venez de recevoir le dernier appel téléphonique harcelant : depuis le journal des appels sur votre smartphone vous pouvez ouvrir le menu relatif à l’appel téléphonique en question et bloquer le numéro aussi longtemps que vous le souhaitez. La seconde implique l’utilisation d’applications telles que Truecaller ou similaire : ces plates-formes fonctionnent en crowdsourcing – c’est-à-dire qu’elles utilisent les commentaires de la base d’utilisateurs qui « signalent » les numéros harcelants et donnent à l’application la possibilité de bloquer préventivement ces numéros lorsqu’ils essayez d’atteindre d’autres utilisateurs. Après leur installation, ces applications interceptent le numéro de l’appel entrant et, si elles sont présentes dans leur liste de numéros suspects, peuvent le communiquer à l’utilisateur ou bloquer automatiquement l’appel. Pour activer ces applications sur iOS, vous devez d’abord suivre la procédure de cette page sous « Configurer une application pour filtrer et détecter les appels indésirables ».