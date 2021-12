La merveilleuse comète de Noël Leonard peut-être visible à l’œil nu : où et comment la chercher dans le ciel

La « comète de Noël » Leonard est sur le point d’atteindre sa luminosité maximale et deviendra peut-être visible à l’œil nu. Voici où et comment le chercher dans le ciel de décembre.

Le passage des comètes est sans doute l’un des spectacles astronomiques les plus évocateurs, surtout lorsque ces objets gelés deviennent visibles à l’œil nu et passent pendant les vacances d’hiver, prenant le nom de « comète de Noël ». En 2021 cet honneur (possible) revient à la comète C / 2021 A1 (Leonard) ou comète Leonard, découverte plus tôt cette année (3 janvier) par l’astronome américain Gregory J. Leonard de l’observatoire du mont Lemmon situé sur les montagnes de Santa Catalina, près de Tucson. , Arizona. Le scientifique l’a intercepté exactement un an avant son périhélie, ou son passage le plus proche du Soleil, qui devrait avoir lieu précisément le 3 janvier 2022. Le périgée, le point le plus proche de la Terre, sera au contraire atteint vers l’heure du déjeuner (italien heure) le dimanche 12 décembre, alors qu’il sera à environ 35 millions de kilomètres de notre planète. Selon les experts, ce voyage de la comète Léonard, qui a commencé il y a environ 35 000 ans alors qu’elle se trouvait à la limite de son orbite elliptique, à 525 milliards de kilomètres du Soleil, sera à sens unique ; en fait, on pense qu’il ne traversera plus jamais notre pays. L’observer représente donc l’opportunité d’une vie.

Pour le moment, comme l’a déclaré l’astrophysicien Gianluca Masi, directeur scientifique du Virtual Telescope Project, la visibilité de la comète est imprévisible, nous ne savons donc pas encore si et comment elle deviendra réellement visible à l’œil nu, cependant il existe des possibilités qu’il ne faut pas sous-estimer. A ce moment, écrit le scientifique, la comète est visible avec des jumelles ou un petit télescope à l’aube, dans le ciel oriental ; cependant, sa luminosité devrait augmenter au cours des prochains jours, atteignant une magnitude de + 4,3 le 12 décembre, comme l’a rapporté space.com. Grâce à un phénomène appelé diffusion vers l’avant, dans lequel la poussière de la queue de la comète est « rétroéclairée » par le Soleil en raison de sa position, la luminosité de l’objet céleste pourrait augmenter considérablement, atteignant 6,3 fois plus que les estimations actuelles. De tels exploits ont été livrés dans le passé par les comètes « Skjellerup-Maristany en 1927, West en 1976, Bradfield en 1980 et McNaught en 2007 », comme spécifié par space.com. Cependant, ce sont des objets célestes très imprévisibles qui pourraient être « décevants » pour ceux qui souhaitent les observer uniquement à l’œil nu.

Il faut aussi garder à l’esprit la position dans le ciel, malheureusement très basse pour les observateurs de l’hémisphère nord, où nous sommes. En ces jours et jusqu’au 12 décembre, il sera visible vers l’aube, puis il disparaîtra et reviendra pour faire des apparitions fugaces dans le ciel du soir. Maintenant, il peut être vu près des constellations de chiens de chasse et de bottes, tandis que le 6 décembre, quelques heures avant le lever du soleil, il sera visible à environ 5 degrés de l’étoile Arcturus, dans le ciel oriental. D’ici là, la magnitude devrait atteindre +5,5 ; dans un ciel très sombre (sans pollution lumineuse), c’est peut-être le bon moment pour tenter l’observation à l’œil nu. Le 8 décembre, précise Masi, « la Terre traversera le plan orbital de la comète, rendant plausible la vision d’un anticoda » ; pour l’occasion, le Virtual Telescope Project sera diffusé en direct sur son site internet. L’une aura également lieu le 3 décembre, lorsque la comète Leonard touchera l’amas globulaire Messier 3, représentant une « opportunité gourmande d’observation, de pouvoir profiter de la vision des deux étoiles dans le même champ », comme l’explique Masi.

Le 12 décembre, il atteindra la distance minimale de notre planète, égale à environ 35 millions de kilomètres, mais il ne sera qu’à 10° au-dessus de l’horizon, nous aurons donc besoin non seulement d’un ciel très sombre, mais aussi d’un ciel sans obstacles naturels et / ou artificielle (comme des arbres, des montagnes et des bâtiments) pour tenter l’observation. L’idéal serait d’aller dans un pré dans les collines/montagnes, ou sur une plage sombre. La comète Leonard, comme indiqué, jettera un coup d’œil à nouveau dans la soirée du 17 décembre, à une courte distance (apparente) de Vénus dans le ciel sud-ouest. L’objet céleste devrait être visible jusqu’à Noël, puis disparaître de notre vue pour toujours. On espère que sa luminosité croissante permettra à chacun de pouvoir l’observer même à l’œil nu, comme cela s’est produit avec la comète NEOWISE l’année dernière.