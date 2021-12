5 calculatrices scolaires pas chères présentées

Un ordinateur scolaire a besoin de ça

Au lieu de la puissance de calcul brute, l’accent est mis sur les applications possibles. Un ordinateur étudiant doit avoir suffisamment de mémoire, un écran, une webcam avec un microphone et des haut-parleurs. Pour les devoirs, les applications Office doivent avoir un navigateur décent et, si nécessaire, prendre en charge des programmes tels que des calculatrices embarquées par défaut.

Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’un PC de jeu puissant. Une puce graphique puissante est toujours un plus appréciable pour que Minecraft, Fortnite et Cie puissent fonctionner dessus pendant leur temps libre. Oui, les enfants devraient jouer au moins occasionnellement. Tout travail sans jeu fait de Jack un garçon ennuyeux.

Si vous êtes administrateurs d’un réseau scolaire avec des ordinateurs (de location) correspondants, la structure logicielle de Windows 11 SE vaut également le détour. Le système d’exploitation, qui a été conçu pour une utilisation éducative quotidienne, simplifie l’administration des ordinateurs de l’école et minimise la surface d’attaques de l’extérieur.

Combien coûte un PC pour l’école ?

Ce que peut ou devrait coûter un ordinateur scolaire dépend principalement du budget que vous souhaitez y consacrer. Si l’on regarde en bas cependant, la solution la moins chère se situe aux alentours de 80 euros, à condition d’avoir déjà un écran avec une connexion HDMI et une webcam.

Dans cet article, nous plafonnons l’investissement à 400 euros, pour lesquels il existe une tablette Apple évolutive ou un ordinateur Windows évolutif.

Le classique : Raspberry Pi 400

Prix ​​: environ 80 euros (forfait complet) | convient pour : les applications scolaires quotidiennes et les expériences électroniques | ce qui manque : écran, webcam, haut-parleurs

Un vrai ordinateur de la taille d’une carte de débit à un prix avantageux – c’est l’idée derrière le Raspberry Pi. Les mini-ordinateurs anglais sont conçus et financés par la Pi Foundation. En plus du matériel, la fondation propose les bons systèmes d’exploitation et publie des magazines Pi et des livres de programmation à intervalles réguliers. Le point fort : Vous pouvez acheter ces titres physiquement ou les télécharger gratuitement.

Le Raspberry Pi 400 est adapté à une utilisation scolaire. Ce qui ressemble à un clavier USB, abrite toute la technologie informatique, tous les composants et connexions à l’intérieur du boîtier. Insérez une carte microSD et connectez la souris, le câble HDMI et le bloc d’alimentation – et l’ordinateur est prêt à l’emploi.

L’ensemble complet comprend un ordinateur, tous les câbles, une carte mémoire et un livre de programmation.

Une suite bureautique, divers environnements de programmation et un navigateur Internet sont préinstallés dans le système d’exploitation Raspberry fourni. Le micro-ordinateur reconnaît les imprimantes et les périphériques supplémentaires tels que la webcam presque sans exception. Par rapport à un PC ou une tablette standard, les ordinateurs PI disposent d’un connecteur à 40 broches que les apprenants peuvent utiliser pour réaliser des expériences électroniques.

Quels sont les inconvénients du Pi 400 ? Puissance de calcul et compatibilité. La puissance du processeur est suffisante pour les travaux scolaires et les expériences quotidiens, mais de temps en temps, le système s’arrête. Comme une distribution Linux est en cours d’exécution, les programmes Windows ne fonctionneront pas. Il existe des alternatives pour la plupart des domaines d’application, mais en fonction de leur niveau d’expérience, les utilisateurs de Pi doivent s’y habituer.

Hybride smartphone-bureau : Samsung Galaxy S9 avec DeX

Prix ​​: environ 200 euros | convient pour : les applications scolaires quotidiennes et les loisirs | ce qui manque : clavier et connexion pour périphériques

Un smartphone comme ordinateur scolaire ? Cela marche ! Par exemple à l’aide d’un téléphone compatible DeX. Pour l’instant à moins de 200 euros (prix public), le Samsung Galaxy S9 serait la version d’entrée de gamme. Si vous connectez une station d’accueil USB-C au téléphone, il démarre le mode DeX, qui offre une véritable interface de bureau. Pour cela, il faut toujours une souris, un clavier et un écran – à condition que ces accessoires soient fournis, l’expérience utilisateur est proche du PC avec l’avantage que de nombreuses applications Android peuvent être utilisées.



Rappelle un peu Windows et Linux, mais c’est DeX. (Capture d’écran) Si vous connectez le Samsung Galaxy S9 à votre moniteur, Samsung DeX s’exécute – une interface utilisateur rappelant Windows.

« De nombreuses applications Android » conduisent à l’inconvénient. Toutes ces applications ne fonctionnent pas de manière fiable en mode DeX. Un affichage incorrect ou des plantages en sont le résultat. Ces difficultés sont rares, mais elles surviennent.

Tout en un? Chromebook Lenovo IdeaPad Duet

Prix ​​: environ 330 euros | convient pour : les applications scolaires et les loisirs quotidiens | Que manque-t-il: –

Il y a plus que les ordinateurs portables Windows et Apple. Les Chromebooks sont une alternative intéressante. Un prix bas répond à une large gamme de programmes et à de bonnes performances du système. Parmi le grand nombre de catégories d’appareils en plein essor, nous avons sélectionné un appareil spécial pour le représenter : le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet.

Tablette? Carnet? Les deux!

Il s’agit d’une tablette et d’un ordinateur portable avec un clavier clipsable dans un seul boîtier, prenant en charge les applications Chrome OS, Android et Linux. Des programmes Office au traitement multimédia en passant par les applications de vidéoconférence, toutes les applications nécessaires à la vie scolaire quotidienne s’exécutent sur l’IdeaPad Duet.

Chrome OS offre une véritable expérience de bureau. Si vous séparez l’unité de calcul du clavier, le Chromebook passe en mode tablette.

Avec la polyvalence de l’appareil, un inconvénient majeur a déjà été évoqué. La tablette, son dos magnétique avec support, le clavier amovible et les deux interfaces utilisateur (pour les modes tablette et ordinateur portable) peuvent être déroutants au début et sont sujets à l’usure. Ne vous inquiétez pas, l’IdeaPad Duet est un très, très bon investissement.

À l’épreuve du temps : Apple iPad (2021)

Prix ​​: environ 380 euros | convient pour : les applications scolaires et les loisirs quotidiens | Ce qui manque : clavier

Apple a établi quelque chose comme l’étalon-or des tablettes. Les iPad jouissent d’une popularité ininterrompue en tant qu’ordinateurs scolaires aux États-Unis et peuvent également être trouvés dans de nombreux sacs d’école dans ce pays. En général, une recommandation d’achat pourrait être faite pour chacune des tablettes Apple les plus récentes. Pour débuter, on vous conseille le « classique » Apple iPad de 9ème génération avec 64 Go de stockage interne pour un bon 380 euros.

L’iPad d’Apple classique est le leader incontesté des ordinateurs scolaires aux États-Unis et est également populaire dans ce pays. (Photo : Apple)

Le système d’exploitation, une suite bureautique, une bonne webcam pour les vidéoconférences, une batterie longue durée et une technologie informatique rapide sont inclus. Habituellement, Apple prend en charge ses appareils pendant 5 ans ou plus, leur fournit des mises à jour et étend leur gamme de fonctions.

Seule la frappe sur l’écran tactile est fastidieuse à la longue – le support Apple Pencil ne change pas grand-chose et un clavier et une souris Bluetooth sont donc recommandés. Une telle expérience de bureau se rapproche du confort habituel de Windows.

Évolutif : Acer Aspire XC-830

Prix ​​: environ 400 euros | convient pour : les applications scolaires et les loisirs quotidiens | Ce qui manque : écran, haut-parleurs, webcam

Enfin, nous proposons toujours l’ordinateur de bureau classique. L’Acer Aspire XC-830 est un ordinateur puissant pour le travail scolaire avec un processeur Intel à 4 cœurs, 8 Go de RAM et un disque dur de 512 Go. Un lecteur CD/DVD est tout aussi présent que le WLAN, le Bluetooth, un lecteur de carte et un tas d’interfaces USB.

Les performances sont également bonnes au-delà des tâches standard. Certains jeux comme Fortnite ou Minecraft tournent dessus, le montage vidéo et le montage multimédia fonctionnent aussi si pas trop d’effets sont à calculer.

La tour, le clavier et la souris sont inclus dans la livraison. (Photo : Acer)

L’ordinateur sur pied compact est connecté à un écran via VGA ou HDMI et, avec sa consommation d’énergie de 65 watts, est extrêmement économe en énergie. En plus d’une version 64 bits de Windows 10, une souris et un clavier sont inclus en bonus. Cependant, il n’y a pas d’écran, éventuellement des haut-parleurs et une webcam pour faire fonctionner l’appareil.

Les ordinateurs sur pied sont toujours attrayants lorsque vous souhaitez les mettre à niveau en perspective. La mémoire câblée est tout aussi interchangeable que la RAM et le processeur. Cela fait de l’Acer XC-830 un investissement pérenne.

(Responsable : Pexels / Julia M Cameron)