Après avoir quitté Twitter, Jack Dorsey rebaptise Square Block

Vue d’ensemble : Square reçoit une nouvelle couche de peinture. La société de services financiers cofondée par Jack Dorsey change de nom pour devenir Block, qui, selon elle, englobe mieux sa vision et crée une marge de croissance. La plus grande histoire, cependant, est peut-être que nous savons maintenant sur quoi Dorsey prévoit de se concentrer après avoir quitté Twitter.

La marque Square a été conçue pour l’activité de vente de l’entreprise, nous dit-on, et le changement « permet à l’entreprise de vente de posséder la marque Square pour laquelle elle a été conçue ».

Square a été lancé en 2009 et son premier produit était un lecteur de carte qui se connectait à la prise casque d’un appareil mobile pour permettre aux petites entreprises d’accepter les paiements par carte de crédit. Quelques années plus tard, Square a lancé un service de paiement mobile appelé Square Cash (maintenant Cash App). Plus récemment, la société s’est fortement impliquée dans la crypto-monnaie et a même acheté une participation majoritaire dans le service de musique en streaming Tidal.

Le bloc est @Carré, @CashApp, @spiralbtc, @MARÉE, @TBD54566975, et nos équipes fondatrices qui les soutiennent. Nous sommes ici pour créer des outils simples pour accroître l’accès à l’économie. https://t.co/CkVKxHPkqy pic.twitter.com/RMOnxCLP9Y — Bloquer (@blocs) 1er décembre 2021

L’annonce intervient quelques jours seulement après la démission de Dorsey en tant que PDG de Twitter. Dorsey a déclaré qu’il pensait que la société était prête à quitter ses fondateurs (Dorsey a cofondé Twitter en 2006 et a été son premier PDG avant de quitter, puis de revenir pour une autre course). Avec Twitter maintenant dans le rétroviseur, on pourrait penser que Dorsey peut désormais concentrer toute son attention sur la croissance de Block.

Le changement de nom ne s’accompagnera d’aucun changement organisationnel, bien que la société ait noté que Square Crypto changera son nom en Spiral.

« Le nom a de nombreuses significations associées pour l’entreprise – des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs entreprises locales, des communautés qui se réunissent lors de fêtes de quartier pleines de musique, une blockchain, une section de code et des obstacles à surmonter. »

En attendant que toutes les exigences légales soient satisfaites, Square s’attend à ce que le changement de nom entre en vigueur le ou vers le 10 décembre 2021. Le symbole boursier NYSE de la société restera pour le moment « SQ ».