Qualcomm présente les nouveaux Snapdragon 8cx Gen 3 et 7c + Gen 3 : optimisé pour Windows 11 ARM

Qualcomm a présenté lors de son événement les nouveaux processeurs ARM qui emporteront les futurs ordinateurs avec Windows sur ARM : le Snapdragon 8cx Gen 3, le processeur haut de gamme pour Windows 11 ; et le Snapdragon 7c + Gen 3, un processeur conçu pour les ordinateurs et les Chromebooks moins chers.

Snapdragon 8cx Gen 3 : 85 % plus rapide sur le CPU, 60 % sur le GPU et la première puce basée sur le 5 nm

Le Snapdragon 8cx Gen 3 est présenté comme la puce la plus puissante de Qualcomm pour les PC Windows sur ARM. Une nouveauté fondamentale dans cette puce est ses 5 nanomètres, c’est le premier processeur pour Windows à les inclure, devant Intel et AMD.

Grâce aux nouveaux cœurs Kyro, Qualcomm garantit que ce nouveau processeur nous offre jusqu’à 40 % de vitesse en plus dans les tâches monocœur et 85 % de vitesse dans les tâches multicœurs par rapport à la génération précédente. Côté GPU, il est 60% plus rapide que la génération précédente. Il nous assure également que le Snapdragon 8cx Gen 3 offre 60% plus de vitesse/watt que les processeurs x86 concurrents.

Enfin, nous avons un nouveau modem 5G qui nous donnera jusqu’à 10 Gbps de vitesse de transfert, l’inclusion de la norme Wi-Fi 6E et une IA qui fonctionne jusqu’à 3 fois mieux que son prédécesseur. Il comprend également des améliorations de la caméra et de l’audio de conférence, ainsi qu’une sécurité améliorée. Ce processeur sera disponible dans les ordinateurs au premier semestre 2022.

Snapdragon 7c + Gen 3 : le processeur le moins cher de Qualcomm, avec Wi-Fi 6E et 5G

La chose la plus remarquable dans ce processeur est l’inclusion d’un modem 5G et de la norme Wi-Fi 6E. Cela place le Snapdragon 7c + dans une très bonne position, car dans les ordinateurs portables où il va sortir, il est difficile d’avoir un Wi-Fi 5 de qualité. Ce processeur prendra en charge jusqu’à 3,7 Gbps de vitesse en 5G et 2,9 Gbps en Wi-Fi.

Sous un processus de 6 nanomètres, le Snapdragon 7c+ nous promet une vitesse CPU jusqu’à 60% plus rapide et une vitesse GPU 70% plus rapide. Ils nous promettent également jusqu’à 6,5 TOPS en ce qui concerne les performances de l’IA.

Conçue pour les ordinateurs low-cost (300 €) et les Chromebooks, cette puce sera disponible sur ordinateur au premier semestre 2022, tout comme la 8cx Gen 3.