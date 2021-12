Sur TikTok les sapins c’est l’inverse : c’est la dernière tendance du réseau social

De nos jours et jusqu’à l’année prochaine, il arrivera de plus en plus souvent de trouver des arbres de Noël à l’envers dans l’application.

La tradition veut que le sapin de Noël soit dressé dans quelques jours, et plus précisément le 8 décembre – en même temps que la crèche et à l’occasion de l’Immaculée Conception. Au fil des années, il arrive pourtant de plus en plus souvent de voir des arbres déjà décorés depuis le mois de novembre, et les réseaux sociaux ne font pas exception à la règle. Sur TikTok en particulier, des arbres de Noël très spéciaux ont commencé à faire leur chemin dans la section Pour vous de l’application, à l’envers dans le salon des tiktokers. Il ne s’agit pas d’une erreur ou d’un filtre disponible au sein de l’application, mais de l’une des tendances festives qui pourraient faire leur chemin ici dans les prochains jours, ce qui n’est pourtant pas le cas à suivre aveuglément.

L’idée de mettre en place un sapin de Noël au contraire n’est pas née sur TikTok et elle n’est pas née cette année non plus ; après tout, renverser l’un des symboles de Noël par excellence a un impact esthétique considérable, et trouver sa géométrie inversée attire certainement l’attention. De quoi inspirer les premiers tiktokers à reprendre une idée déjà testée au fil des années par les entreprises et les influenceurs. Le problème est que renverser un sapin et le maintenir en position stable n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser : qu’il s’agisse de reproductions originales ou plastiques, les sapins de Noël sont conçus respectivement par dame nature ou par les fabricants pour reposer sur le tronc, la partie plus robuste que la structure; les renverser les oblige à rester debout, en appui sur les parties terminales du tronc, qui auront donc besoin d’un système de soutien différent et plus élaboré.

Un autre aspect à prendre en considération lors de la mise en place d’un sapin inversé est l’équilibre, qui pour les mêmes raisons sera forcément plus précaire que celui d’un sapin ordinaire. Tout doit être gardé à l’esprit même lors de l’accrochage des décorations et des luminaires : l’opération doit en effet être réalisée avec délicatesse et sens de l’équilibre, pour éviter que la structure ne s’effondre et que l’arbre ne tombe ruineusement au sol. Dans certains TikToks, les auteurs résolvent le problème en suspendant l’arbre au plafond, mais même cette solution doit être correctement pondérée compte tenu à la fois de l’étanchéité de la maçonnerie supérieure et de celle de tous les crochets. Le résultat

