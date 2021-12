Le dernier journal des modifications du pilote Game Ready de Nvidia confirme le RTX 2060 12 Go

Confirmé : bien que nous soyons déjà bien avancés dans le cycle de vie des cartes de la série RTX 30, des rumeurs circulent qui suggèrent que Nvidia travaille sur un nouveau modèle 12 Go 2060. Avec des titres de nouvelle génération augmentant considérablement la taille des textures, une carte abordable et prête pour la RT avec deux fois la VRAM de son prédécesseur est une notion assez attrayante pour beaucoup. Cependant, la carte n’avait pas été confirmée officiellement par Nvidia… jusqu’à présent.

Dans les notes de version du pilote Game Ready d’aujourd’hui, pour la version de pilote 497.09 WHQL, Nvidia mentionne distinctement l’ajout de la prise en charge de ce qu’il appelle le « GeForce RTX 2060 12 Go ». À première vue, il peut sembler étrange que la société n’ait pas associé le surnom « Super » à cette carte. Après tout, tous les signes indiquent que les spécifications s’alignent étroitement sur le 8 Go 2060 Super plutôt que sur l’ancien 6 Go 2060.

Il aura probablement le même nombre de cœurs CUDA, RT et Tensor, et l’horloge boost devrait également être identique. Cependant, il existe encore des différences, selon Videocardz. Plus précisément, le 2060 12 Go sera livré avec un bus mémoire de 192 bits et une bande passante mémoire de 336 Go/s, ce que la base 2060 avait. En revanche, le 2060 Super dispose d’un bus 256 bits et de 448 Go/s de bande passante mémoire.

Cependant, certaines choses ne sont pas encore claires pour le moment. Nous ne savons pas exactement quand la carte sortira – les rumeurs pointent vers le 7 décembre – et nous ne savons pas non plus combien cela coûtera. Nous ne nous attendrions pas à un PDSF trop différent du 2060 Super, qui se situait juste à 400 $.

Quoi qu’il en soit, nous n’attendrons probablement pas longtemps des réponses à ces inconnues. Vraisemblablement, Nvidia ne le répertorierait pas comme un appareil nouvellement pris en charge si une date de sortie n’est pas à l’horizon. Bien sûr, cela suppose que la société n’a pas mentionné par erreur le 2060 dans son dernier journal des modifications GRD, ce qui est possible.

D’ordinaire, la réédition de ce qui est en fait une carte de dernière génération avec un peu de VRAM supplémentaire peut ne pas susciter autant de buzz. Cependant, le marché du matériel PC est en piteux état en ce moment, avec des mineurs de crypto et des scalpers équipés de bots qui achètent en gros tous les GPU sur lesquels ils peuvent mettre la main. En tant que tel, presque chaque lancement de nouvelle carte mérite une attention particulière pour les joueurs ordinaires.