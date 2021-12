Innosilicon dévoile une famille de GPU, potentiellement en concurrence avec Nvidia et AMD

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lors d’un événement cette semaine, la société chinoise Innosilicon a dévoilé son premier GPU discret, le Fantasy One, sur lequel elle base une famille de cartes graphiques. La société se vante que les cartes disposent des fonctionnalités GPU les plus avancées, offrant au moins trois modèles différents.

Selon des rapports de médias chinois et taïwanais, Innosilicon a organisé un événement présentant les plans de ses cartes graphiques de la série Fantasy One, y compris les spécifications de chacune. Ces GPU sont adaptés aux ordinateurs de bureau et aux plates-formes de jeu grand public, par opposition au GPU de serveur Fenghua 1 annoncé précédemment par Innosilicon. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair où se situent les cartes en termes de performances de jeu, elles peuvent atterrir dans le même stade que les Radeon 6700XT et 6600XT d’AMD.

Fantasy One Type A est une carte grand public et station de travail avec ce qui peut être une combinaison de VRAM GDDR6 et GDDR6X sur une interface 128 bits, pour un total de 16 Go. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que la VRAM GDDR6X dans les entrées haut de gamme de la série Ampere de Nvidia publiée à la fin de l’année dernière. Innosilicon dit que le type A devrait offrir 5TFLOP de puissance simple précision.

Le type B est une solution à double GPU de deux GPU connectés par ce qu’Innosilicon appelle « Innolink ». Cette carte est capable de 10TFLOP de puissance simple précision, comparable à la 6600XT, mais on ne sait pas comment Innosilicon calcule les FLOP par rapport à AMD.

Une troisième carte graphique plus petite semble être une option d’entrée de gamme, mais elle contient encore moins de détails. Un quatrième modèle orienté serveur semble ne comporter qu’un refroidissement passif, selon la traduction automatique de l’histoire de MyDrivers.

Innosilicon aurait comparé les cartes sur Unigine Heaven OpenGL, mais personne ne semble avoir signalé les scores de référence. Pour les comparaisons directes, il est probablement préférable d’attendre les références du jeu après que les cartes Fantasy One soient enfin arrivées sur le marché. Dans tous les cas, les consommateurs pourraient être heureux de voir un peu plus de concurrence dans l’espace GPU, qui a été dominé par Nvidia et AMD pendant des années, avec Intel tentant de s’emparer d’une part.

Toutes les cartes Fantasy One ont des connexions DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 et VGA. Innosilicon dit qu’ils prennent en charge les API graphiques, notamment OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan et DirectX, bien qu’il n’ait pas précisé quelle version de DirectX.

Innosilicon prévoit de dévoiler les familles de GPU Fantasy 2 et 3 l’année prochaine.