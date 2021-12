Dyson V7 Motorhead : essayez un aspirateur sans fil Dyson

L’aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead génère une puissance d’aspiration élevée et constante sur les tapis et les sols durs grâce à son moteur numérique V7. Le moteur tourne à 107 000 tr/min et offre une puissance de 350 watts. Deux rangées de cyclones fonctionnent en même temps pour augmenter le débit d’air et pour pouvoir ramasser plus de particules de poussière microscopiques. Sa batterie nickel-manganèse-cobalt offre jusqu’à 30 minutes d’autonomie*, dont six minutes en mode puissant MAX.

Le Dyson V7 Motorhead aspire de manière très flexible

Le tube de l’aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead peut être retiré, ce qui rend le nettoyage extrêmement flexible. Que ce soit en haut de la tringle à rideau, en bas dans le coin ou dans les interstices, même les endroits difficiles d’accès ne posent aucun problème à l’aspirateur Dyson. De plus, la poignée peut être retirée si quelque chose doit être « aspiré » rapidement. Le bac à poussière peut être retiré et vidé en un seul mouvement.

Tête de moteur Dyson V7 avec support mural

Le Dyson V7 Motorhead est équipé d’une brosse électrique à entraînement direct. Les poils en nylon solides éliminent la saleté incrustée et les poils d’animaux des tapis, les fibres de carbone douces absorbent la poussière des sols durs. Les accessoires comprennent un suceur combiné et un suceur plat. Un support mural avec une station de charge pour ranger et charger l’aspirateur est également inclus.

Et ainsi vous devenez testeur d’un Dyson V7 Motorhead

Nous recherchons trois testeurs pour le Dyson V7 Motorhead. Utilisez le formulaire de contact ci-dessous pour votre candidature. Saisissez votre nom et prénom ainsi que votre adresse e-mail. La date de clôture des inscriptions est le mercredi 8 décembre 2021 à 23h. Les testeurs seront déterminés le jeudi 9 décembre et informés par mail. Si vous participez au test et créez un rapport de test pour la page détaillée du produit d’euronics.de dans un certain délai, vous pouvez alors conserver l’appareil.

Conditions de participation

* S’applique en mode standard sans accessoire avec entraînement direct.