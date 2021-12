Le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm fera ses débuts dans le Xiaomi 12

En bref : suite à l’annonce par Qualcomm du Snapdragon 8 Gen 1, que beaucoup pensaient qu’il s’appellerait le Snapdragon 898, nous savons maintenant qui sera le premier opérateur téléphonique à utiliser le SoC dans l’un de ses appareils. Encore une fois, c’est Xiaomi.

Xiaomi a longtemps été le premier à intégrer la dernière puce mobile phare de Qualcomm dans ses téléphones, et cela continue avec le Snapdragon 8 Gen 1. Il apparaîtra dans la gamme Xiaomi 12 de la société chinoise – il n’utilise plus la marque Mi. Selon Lei Jun, PDG de Xiaomi, l’appareil arrivera « bientôt ». Les rumeurs font état d’une sortie avant la fin de l’année, une révélation pouvant avoir lieu le 16 décembre.

.@Qualcomm a toujours été l’un des partenaires les plus importants de Xiaomi. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer qu’après des mois d’efforts conjoints entre Xiaomi et Qualcomm, la série Xiaomi 12 sera le premier smartphone au monde alimenté par le nouveau @Muflier 8 Plateforme mobile 5G Gen 1. pic.twitter.com/U7l3BytRce – leijun (@leijun) 1er décembre 2021

Le Snapdragon 8 Gen 1 est basé sur la nouvelle architecture ARMv9 d’ARM et est fabriqué sur le nœud de processus 4 nm de Samsung. Il utilise le Cortex-X2, le Cortex-A710 et le Cortex-A510 dans une configuration grande, moyenne et petite (1+3+4).

La puce dispose d’un nouveau GPU Adreno (actuellement sans nom mais peut être appelé Adreno 730) qui est jusqu’à 60% plus performant dans Vulkan que le Snapdragon 888. Il dispose également du nouveau modem X65 5G de Qualcomm qui peut fournir un débit théorique de 10 Gbps sur 5G réseaux, ainsi qu’un triple FAI 18 bits.

L’essentiel de Qualcomm est que le nouveau Snapdragon offre des performances CPU 20 % plus rapides, un CPU 30 % plus économe en énergie, des améliorations des performances GPU de 30 % et des économies d’énergie liées au GPU de 25 % par rapport à son prédécesseur.

Quant au Xiaomi 12, il semblerait qu’il comporte trois capteurs de caméra, dont un Samsung ISOCELL GN1/Sony IMX700 50MP, rapporte Notebook Check, et utilisera la fonctionnalité toujours active du Snapdragon 8 Gen 1 afin que la caméra selfie puisse doubler comme authentificateur biométrique .