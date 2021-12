Spotify Wrapped 2021 est disponible : voici comment découvrir la musique que vous avez le plus écoutée

Spotify a publié pour tous les utilisateurs Wrapped 2021, la fonction permettant de savoir quel contenu a été le plus écouté au cours de l’année. Voici comment consulter le classement personnel.

Comme chaque année, ce début de décembre est également caractérisé par le Wrapped de Spotify, la fonction qui permet de découvrir quels artistes, chansons, albums et podcasts ont été les plus écoutés par les utilisateurs au cours de l’année qui s’achève. Disponible il y a quelques minutes à peine pour tous les utilisateurs italiens et mondiaux de la plateforme de streaming musical, cette année aussi Wrapped est proposé sous la forme de diverses histoires dans lesquelles l’application montre quelles ont été nos tendances musicales en 2021. L’accès à la fonction est simple : il suffit de mettre à jour l’application et de l’ouvrir, sur la page d’accueil, vous trouverez la case dédiée à sélectionner pour démarrer les différents contenus.

Le classement est divisé en différentes sections, au sein desquelles il est possible de découvrir la chanson la plus écoutée, l’artiste le plus apprécié, le genre qui nous a le plus fasciné, le podcast qui nous a collés à l’application et même l' »aura » générale des chansons que nous avons écoutées au cours des 12 derniers mois. Chaque « story » est bien évidemment partageable sur les réseaux sociaux directement depuis l’application Spotify. Enfin, comme de tradition, le service de streaming a généré pour chaque utilisateur une playlist composée des chansons les plus écoutées au cours de l’année et qui peut donc continuer à être écoutée jusqu’en 2022 (et au-delà).

Les contenus les plus écoutés dans le monde et en Italie

Au-delà des tendances individuelles, cependant, l’application a également annoncé le contenu qui a généré le plus d’interactions à l’échelle mondiale. L’artiste le plus écouté dans le monde est encore une fois le rappeur Bad Bunny et la chanson la plus écoutée est « Drivers license » d’Olivia Rodrigo. En Italie, en revanche, Sfera Ebbasta est l’artiste avec le plus grand nombre de pièces de théâtre, avec « Malibu » de Sangivanni remportant le podium de la chanson la plus écoutée. Quant aux podcasts, en revanche, dans le monde « The Joe Rogan Experience » est le plus écouté, tandis qu’en Italie, « Alessandro Barbero’s Podcast : History Lessons and Conferences » a séduit les auditeurs.