La pré-alpha multijoueur de Company of Heroes 3 sera lancée demain

Quelque chose à attendre : Aujourd’hui, Relic Entertainment a annoncé qu’une démo pré-alpha multijoueur gratuite de son prochain jeu de stratégie en temps réel Company of Heroes 3 serait disponible à partir de demain. Il s’agit de la deuxième démo gratuite lancée par le développeur depuis l’annonce du jeu cet été.

La démo pré-alpha multijoueur de Company of Heroes 3 est déjà disponible en préchargement. Les joueurs pourront le démarrer à partir du mardi 30 novembre à 9h PST et jusqu’au 6 décembre à 20h PST. Les utilisateurs peuvent s’inscrire sur le site Web de la communauté Company of Heroes pour accéder au téléchargement de la démo sur Steam.

Un article de FAQ sur les forums de la communauté décrit les détails de la démo, y compris les modes, les factions, les cartes et d’autres fonctionnalités. Il répertorie également la configuration système requise. Relic prévient qu’en tant que pré-alpha, la démo n’est pas encore entièrement optimisée. Les spécifications recommandées incluent une GTX 1080 ou une Radeon 5700, ainsi que 16 Go de RAM système.

La démo a deux factions jouables – les États-Unis et la Wehrmacht – chacune avec deux groupements tactiques. Les États-Unis ont l’Airborne et l’Armored, et la Wehrmacht a la Breakthrough et la Luftwaffe. La démo comprend quatre cartes : une seule carte 1v1 appelée Twin Beaches et trois cartes 2v2 : Pachino Farmlands, Torrente et Aere Perennius.

Les joueurs peuvent choisir parmi deux types de match appelés Points de victoire et Annihilation. La démo aura une création de jeu personnalisée, une recherche, une adhésion et une correspondance automatique. La seule méthode de communication avec les joueurs sera le système de ping, car les développeurs travaillent toujours sur la fonctionnalité de chat.

Relic avait déjà organisé une démo solo pré-alpha lorsqu’il a annoncé le jeu en juillet. Cependant, les joueurs en solo qui n’ont pas participé à cela peuvent toujours être intéressés par la pré-alpha MP car il existe une option pour lutter contre les robots IA, seuls ou en coopération.

Relic dit que d’autres fonctionnalités sont encore à venir, probablement dans le jeu final. Ils incluent des matchs miroir (comme USAF vs USAF), des matchs 3v3 ou 4v4, des fonctions de carte, un didacticiel, etc. Le message répertorie également les bugs connus auxquels les joueurs doivent prêter attention avant d’essayer la démo.

Company of Heroes 3 devrait sortir dans les bacs l’année prochaine.