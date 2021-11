Blockchain et décentralisation : comment Twitter va évoluer sous la houlette de Parag Agrawal

Les indices sur la direction que prendront les médias sociaux se trouvent dans le rôle et les projets passés de son nouveau PDG. Il pourrait y avoir une révolution à l’horizon.

La démission de Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter marque potentiellement la fin d’une ère pour la plateforme de microblogging. Son co-fondateur a promis de quitter prochainement le conseil d’administration de l’entreprise pour laisser autant de marge de manœuvre que possible au nouveau PDG Parag Agrawal, qui a grandi professionnellement au sein de l’entreprise pour occuper le poste le plus important ; Du coup, la biographie et le CV de l’ingénieur logiciel se sont immédiatement retrouvés au centre des ruminations d’observateurs et d’investisseurs, qui veulent comprendre quelle direction Twitter pourrait prendre sous sa direction.

Le projet BlueSky

Les efforts déployés par Agrawal au sein de Twitter dans le sens de la décentralisation des médias sociaux et de l’utilisation des technologies blockchain ont le plus retenu l’attention. Dans son rôle de responsable technologique, le nouveau PDG avait en effet également repris la direction d’un projet interne de l’entreprise et nommé BlueSky : l’initiative a été communiquée en 2019 par Jack Dorsey lui-même et concerne la mise en place « d’un standard de communication pour réseaux sociaux ouverts et sans propriétaire ». Plus précisément, les développeurs sélectionnés pour faire partie de l’initiative ont entrepris de travailler sur un langage commun que toute application ou tout site Web peut ensuite adopter pour faire dialoguer ses utilisateurs. Dans ce scénario, Twitter – du moins selon les déclarations de l’époque – devrait à l’avenir devenir l’une des applications compatibles avec cette norme, de la même manière que des applications telles que Thunderbird ou Outlook peuvent être utilisées de manière interchangeable pour accéder au courrier électronique.

L’impact sur les réseaux sociaux de demain

L’équipe BlueSky est née pour travailler en parallèle sur le développement et la maintenance de Twitter, mais l’hypothèse est qu’avoir nommé son manager au poste de PDG peut être un signe de la convergence entre les deux produits. Le système décentralisé et ouvert qui est l’objectif de BlueSky permettrait tout d’abord la mise en place d’un système de modération et de promotion des contenus indépendant des algorithmes privés des entreprises individuelles ; Les fausses nouvelles, la violence et les contenus viraux seraient donc filtrés ou promus selon des critères transparents, qui pourraient être modifiés lorsqu’ils présentent des défauts ou des distorsions. L’autre aspect critique du projet BlueSky est que les données téléchargées par les utilisateurs n’appartiendraient à aucune des entreprises qui décideraient finalement d’adopter la future norme comme base de leurs applications.

Les deux principes énumérés sont cohérents avec le concept de Web3, le successeur du Web 2.0 théorisé par les chercheurs et les experts qui devraient tirer parti de la blockchain et de la cryptomonnaie pour retirer aux grandes entreprises la propriété et le contrôle de la plupart des données générées par les utilisateurs en ligne. En 2019, le désormais ancien PDG de Twitter annonçait que cette vision se concrétiserait en l’espace de quelques années, et il est fort probable que pour le moment Agrawal se concentrera sur les problèmes les plus pressants des médias sociaux : de la monétisation à la modération, en passant par le ajout d’actualités pour maintenir la plateforme à jour. À l’horizon, cependant, le changement le plus radical subi par Twitter depuis sa fondation pourrait enfin être entrevu : la transformation en client pour un standard social ouvert partagé par d’autres entreprises et développeurs, grandes et petites.