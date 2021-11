Qui est Parag Agrawal, le nouveau PDG de Twitter

Parag Agrawal est le nouveau PDG de Twitter suite à la démission du fondateur Jack Dorsey. Voici qui est le nouveau PDG du réseau social.

Jack Dorsey n’est plus le PDG de Twitter. Le fondateur et désormais ancien PDG du réseau social a quitté son poste après près de 16 ans dans l’entreprise qu’il a fondée. À sa place, les rênes de la plateforme de gazouillis passeront entre les mains de Parag Agrawal, l’actuel Chief Technology Officer de l’entreprise qui est désormais officiellement le nouveau PDG de Twitter. « Le conseil d’administration a voté à l’unanimité Parag », a écrit Dorsey dans son message de démission. « Il est curieux, rationnel, créatif, exigeant, conscient et humble. Il conduit avec cœur et âme et c’est quelqu’un avec qui j’ai appris tous les jours. Ma confiance en lui est aussi profonde que mes os. »

Agrawal est né en Inde mais est citoyen américain, il a rejoint Twitter en 2011 en tant qu’ingénieur dédié au système publicitaire de la plateforme, puis a effectué diverses tâches jusqu’à assumer le rôle de CTO en 2018. Si d’un côté Dorsey s’est fait connaître pour son intérêt pour la blockchain, les crypto-monnaies et la décentralisation, Agrawal a personnellement dirigé le projet Bluesky dédié à la création d’un standard ouvert et décentralisé conçu pour les médias sociaux et dans le but de contrôler les informations malveillantes et trompeuses au sein de sa plateforme de microblogging.

Avant de rejoindre Twitter, Agrawal était membre de Microsoft Research et de Yahoo Research et en tant que CTO du réseau social, il était en charge de la stratégie technique et des efforts de Twitter en matière d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. « Merci Jack, je suis honoré et reconnaissant pour votre leadership et votre amitié », a écrit le nouveau PDG sur son profil Twitter. « Le monde nous regarde. Beaucoup de gens auront des points de vue et des opinions différents sur cette nouvelle. C’est parce qu’ils se soucient de Twitter et de sa culture, un signal que ce que nous faisons est important. Nous montrons au monde tout le potentiel de Twitter. »

