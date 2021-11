Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, démissionne, remplacé par le CTO Parag Agrawal avec effet immédiat

Pourquoi c’est important : le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné de son poste de directeur général. CNBC a été la première à rapporter la rumeur, qui vient d’être confirmée dans un communiqué de presse de Twitter. La valeur de l’action sur la plate-forme de réseautage social est apparue aux nouvelles avant l’arrêt de la négociation.

Dorsey, avec une foule d’autres, dont Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams, a lancé Twitter à la mi-2006. Il était le PDG d’origine de l’entreprise, mais est devenu président du conseil d’administration quelques années plus tard. Il a de nouveau été nommé PDG fin 2015 après le départ de Dick Costolo après une course de six ans.

Le conseil d’administration de Twitter a nommé à l’unanimité le directeur technique Parag Agrawal en remplacement de Dorsey et membre du conseil, avec effet immédiat. Dorsey restera au conseil d’administration jusqu’à l’expiration de son mandat en 2022.

pas sûr que quelqu’un ait entendu mais, J’ai démissionné de Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl – jack⚡️ (@jack) 29 novembre 2021

Dorsey a déclaré qu’il avait décidé de quitter Twitter parce qu’il pensait que la société était prête à quitter ses fondateurs. « Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des 10 dernières années a été transformationnel. Je suis profondément reconnaissant pour ses compétences, son cœur et son âme. Il est temps pour lui de diriger », a déclaré Dorsey.

Certains ont remis en question les capacités de l’exécutif à diriger simultanément deux grandes entreprises en tant que PDG. L’année dernière, Elliott Management, partie prenante de Twitter, a tenté de faire retirer Dorsey de son poste de PDG. Finalement, la société d’investissement a conclu un accord avec la direction de Twitter et a cédé.

L’action de Twitter se négocie actuellement à 48,67 $ aux nouvelles, pas trop loin de son plus bas niveau depuis le début de l’année d’environ 45 $. La valeur de l’action Square, quant à elle, a baissé de 0,54% sur la journée.

Crédit image Anushree Fadnavis