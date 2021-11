Le joueur utilise le mode Portail de Battlefield 2042 pour créer une bataille royale à 100 personnes

Pourquoi c’est important : La bataille royale est sans aucun doute devenue l’un des formats les plus dominants dans les jeux de tir multijoueurs. En raison de la popularité du genre, les fans ont été surpris lorsque EA Dice a déclaré que BF 2042 n’inclurait pas de mode bataille royale. Malgré les tentatives de l’exclure, un utilisateur entreprenant a tiré parti de la nouvelle fonctionnalité de portail du jeu pour créer un champ de bataille de style Warzone à 100 joueurs.

Un utilisateur de Reddit qui passe par le pseudo u/chbmg a utilisé l’éditeur de règles du portail de Battlefield 2042 pour créer une expérience de bataille royale fonctionnelle à 100 joueurs. Surnommée « Warfield 100 », l’offre personnalisée du portail BF présente tout ce que les joueurs de Battle Royale ont appris à aimer, y compris les halls d’avant-match, les zones de jeu actives, le butin aléatoire et une carte de fermeture circulaire conçue pour canaliser les survivants les uns vers les autres pour un finition spectaculaire.

Les joueurs rejoignant Warfield 100 se retrouveront dans un scénario assez familier. Après être apparus dans le hall d’avant-match, les joueurs sont largués par parachute équipés de rien de plus qu’un pistolet de démarrage et de l’équipement d’accompagnement. À partir de là, le point est assez simple : trouvez du butin, restez dans le cercle, engagez vos ennemis et survivez. Le jeu propose même une prison de style goulag Warzone qui donne aux joueurs la possibilité de rejoindre l’action.

Bien que certaines des fonctionnalités les plus traditionnelles du genre n’aient pas pu être créées directement à l’aide de Portal, le créateur du mode de jeu a pu tirer parti des fonctionnalités et des conditions disponibles pour ressembler de près au comportement de titres BR similaires. Plutôt que de fredonner des coffres à butin, des messages à l’écran alertent les joueurs du butin à proximité. Une fois localisés, ils doivent s’accroupir trois fois, incitant le jeu à remplacer leur équipement actuel par les armes nouvellement découvertes.

Vous ne trouverez pas non plus de masque à gaz ici. Le « cercle » de Warfield 100 se compose de joueurs IA surpuissants qui forment le cercle extérieur, rassemblant les joueurs vers son centre, un peu comme le gaz de Warzone. Sortir des robots IA du cercle, qui sont mis en évidence et clairement visibles, vous permettra de tirer à vue. Les joueurs rencontrant une fin prématurée auront de multiples occasions de s’échapper de la prison et de se redéployer avant d’être complètement éliminés.

Bien que Battlefield 2042 ait connu une sortie difficile, cela n’a pas empêché les utilisateurs de tirer parti de la capacité de Portal à créer des ensembles de règles extrêmement détaillés pour des matchs personnalisés. Plus tôt ce mois-ci, les fans ont utilisé la fonction Portal pour créer une version sur le thème de BF du jeu « Red Light, Green Light » de Squid Game.