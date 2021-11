La NASA donne au télescope James Webb un bon bilan de santé après un incident de préparation

En bref : la NASA a donné au télescope spatial James Webb un bon bilan de santé à la suite d’un incident inattendu lors des préparatifs du lancement plus tôt cette semaine. Avec un peu de chance, cette petite frayeur ouvrira la voie à un lancement en douceur le mois prochain.

La NASA a déclaré lundi qu’une « libération soudaine et inattendue d’une bande de serrage » utilisée pour fixer le télescope à un adaptateur de lanceur a provoqué une vibration qui a pénétré l’ensemble de l’observatoire. L’agence spatiale a réuni un comité d’examen pour enquêter en profondeur sur la question, car même un petit hoquet à ce stade du jeu pourrait compromettre l’ensemble du projet. C’est encore plus vrai étant donné que le télescope ne sera plus utilisable par les humains une fois qu’il aura atteint sa destination dans l’espace à plus de 900 000 milles de la Terre.

Dans un suivi, la NASA a déclaré que les équipes d’ingénierie avaient terminé des tests supplémentaires du télescope, notant qu’aucun dommage n’avait été subi à la suite de l’incident de la pince.

Avec la permission de continuer, les opérations de ravitaillement ont commencé le 25 novembre et prendront environ 10 jours. Si tout se passe comme prévu, le JWST sera lancé le 22 décembre vers 7h20 Est de Kourou en Guyane française grâce à une fusée Ariane 5 d’Arianespace.

Malgré de multiples retards et dépassements de coûts, le projet a apparemment atteint son point culminant. Une fois dans l’espace, il faut environ 30 jours au télescope pour atteindre sa cible du deuxième point de Lagrange, ou L2. Dans les mois qui suivront, Webb effectuera une série de tests pour calibrer ses miroirs. Les premières opérations scientifiques commenceront environ six mois après le lancement.