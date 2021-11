Le CDPR affirme que Cyberpunk 2077 deviendra finalement un "très bon jeu"

En bref : dans une récente interview accordée à un journal économique polonais, le président de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a déclaré que Cyberpunk 2077 finirait par devenir un succès alors que le studio s’appuie continuellement sur ses fondations. Kiciński a déclaré qu’un meilleur matériel serait également utile.

Après une série de retards, Cyberpunk 2077 est finalement sorti en décembre 2020, avec des millions de joueurs affluant pour acheter le jeu. Cependant, il n’a pas été à la hauteur du battage médiatique car les joueurs ont signalé des problèmes de rupture de jeu, en particulier sur Xbox One et PS4. Cela a incité Sony à retirer le titre de sa boutique numérique.

Quelques mises à jour plus tard, la dernière étant le patch 1.31, le jeu est devenu quelque peu jouable sur presque tous les systèmes, mais il traîne encore sur certaines des promesses de CDPR. Par exemple, les joueurs PS5 et Xbox Series X|S attendent toujours la mise à niveau de nouvelle génération, qui a récemment été reportée à 2022.

Malgré tout ce qui s’est passé, Kiciński a déclaré que le studio continuerait d’améliorer le jeu. Selon ses mots, « Cyberpunk 2077 est le projet le plus grand, le plus ambitieux et certainement le plus compliqué de nos 27 ans d’histoire », poussant le studio au-delà de ce qu’ils ont fait jusqu’à présent.

« Nous sommes fiers de plusieurs aspects du jeu, mais comme nous le savons, tout ne s’est pas déroulé comme nous le voulions », a déclaré Kiciński. « Néanmoins, la notoriété de Cyberpunk que nous avons réussi à développer est énorme, et l’univers du jeu, ses personnages et ses détails ont des fans partout dans le monde. »

Kiciński a ajouté qu’au fur et à mesure que le studio continue de travailler sur le jeu, Cyberpunk 2077 sera finalement considéré comme un « très bon jeu », se vendant pendant des années comme de nombreux autres titres CDPR. De plus, un matériel plus rapide devrait également aider les joueurs à exécuter le jeu avec de meilleurs visuels à des fréquences d’images plus élevées.

Bien qu’il n’y ait plus de mises à jour programmées pour 2021, un gros correctif comprenant la mise à niveau de nouvelle génération tant attendue devrait atterrir au premier trimestre 2022. Selon Kiciński, ce correctif a été retardé car ils avaient besoin de « plus de temps pour affiner les visuels et les performances du jeu doivent être de la plus haute qualité possible tout au long du jeu. »

Conformément à la feuille de route mise à jour, en 2022, le jeu recevra plus de DLC gratuits, de mises à jour et d’améliorations, dans l’espoir d’élever le jeu aux normes promises.