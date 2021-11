Pont Philips Hue : ces alternatives sont moins chères et meilleures

Vous souhaitez équiper votre appartement d’une lumière intelligente ? Philips Hue est sans aucun doute un excellent choix car le système d’éclairage est rapide à installer et extrêmement flexible. Le cœur est le pont Philips Hue. C’est le centre de contrôle et donc une exigence de base. Par quoi – ce n’est pas tout à fait vrai. Parce qu’il existe des alternatives moins chères comme le pont Innr. Mais un haut-parleur intelligent peut également assumer les tâches d’un pont Hue.

Directement aux alternatives du pont de Hue :

Innr Bridge : pas cher et simple

Dans l’ensemble, le pont Innr est un peu moins cher que le pont Philips Hue. (Photo: Innr)

Par Contra 👍 Prix attractif 👎 « Seulement » 30 lampes peuvent être contrôlées 👍 Simple, également grâce au standard Zigbee 👎 Peu de fonctions de confort par rapport au Hue Bridge 👍 Configuration et utilisation faciles

Innr souhaite également vous faciliter la tâche : avec le pont Innr (Version 2, BG220), vous contrôlez non seulement les lampes du fabricant, mais toutes les lampes basées sur le standard Zigbee. Cela pourrait aussi être des LED de Philips Hue ou Ikea Trådfri. Innr lui-même, comme Signify chez Philips Hue, propose une large gamme de lampes, de bandes lumineuses et autres.

Le principal avantage par rapport au pont Philips Hue est le prix. Car en terme de fonctionnalités, Innr vous propose plus de standard. Cela signifie : configurer les lampes, créer des routines, contrôler les luminaires dans les pièces, sélectionner les couleurs souhaitées – pas de problème, mais c’est tout. « Seulement » 30 lampes peuvent être connectées, le Hue Bridge en gère 50. Vous n’êtes pas obligé de vous passer de la commande vocale via Alexa, Google Assistant ou Siri.

Télécommande teinte : commande sans pont

Une télécommande peut certainement être une alternative à un pont Philips Hue. (Photo : Müller Licht)

Par Contra Entrée très bon marché Uniquement des fonctions rudimentaires 👍 Contrôle jusqu’à 50 lampes avec une seule télécommande 👎 Aucune base pour les systèmes de maison intelligente complexes avec capteurs Peut être intégré dans d’autres systèmes de maison intelligente Idéal pour les débutants

Intelligent et pourtant conventionnel : le concept Tint n’est pas seulement à un prix attractif, il n’a pas besoin du tout de pont – même si Zigbee est également utilisé ici. L’unité de contrôle est une télécommande compacte qui peut contrôler jusqu’à 50 lampes. Allume et éteint les lumières, sélectionne des scènes lumineuses prédéfinies ou intègre plus tard la télécommande dans une maison intelligente plus complexe – beaucoup de choses sont possibles. Et cela avec un minimum d’effort.

Surtout si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone pour vos LED, la télécommande Tint avec quelques lampes peut être tout à fait suffisante pour un usage domestique.

Amazon Echo : Smart Speaker comme hub Zigbee

L’Echo Show 10 contient un hub Zigbee qui peut remplacer un pont Hue. (Photo : Amazon)

Par Contra Aucun câble requis 👎 Moins de fonctions de confort par rapport au Hue Bridge 👍 Le contrôle intelligent de la maison « se cache » dans le haut-parleur Ne fonctionne pas hors ligne 👍 De nombreuses options grâce à Alexa

Si vous avez d’abord apporté un haut-parleur intelligent dans votre maison et que vous souhaitez agrandir votre appartement avec un éclairage intelligent, vous avez peut-être déjà la bonne station de base à la maison. Amazon intègre également un hub Zigbee dans certains appareils de la série Echo – et donc l’unité de commande pour les lampes de nombreux fabricants, mais aussi pour les thermostats, capteurs, interrupteurs et autres appareils intelligents.

Les appareils suivants disposent déjà d’un tel hub domestique intelligent :

L’avantage ici : le hub Zigbee n’a pas besoin d’être connecté au routeur via un câble, comme d’habitude, vous bénéficiez également des fonctions étendues qu’apporte Alexa. Vous n’êtes pas limité en ce qui concerne le contrôle des lampes, mais ici aussi, il n’y a pas de fonctionnalités exclusives à Hue telles que la synchronisation avec Spotify et Hue Entertainment.

Xiaomi Mi Smart Home Hub : ne convient pas seulement au ZigBee

Invisible, mais polyvalent. (Photo : Xiaomi)

Par Contra 👍 Hub flexible pour la maison intelligente 👎 Moins de fonctions de confort par rapport au Hue Bridge Prise en charge Apple HomeKit Jusqu’à 32 appareils peuvent être contrôlés en même temps

Le fabricant chinois Xiaomi a préparé d’innombrables produits pour la maison intelligente, en particulier des capteurs, des commutateurs et des caméras. Ils peuvent être connectés au Xiaomi Mi Smart Home Hub. Mais pas seulement : la chose intéressante à propos de ce pont est qu’il prend en charge Bluetooth, WiFi et Zigbee de manière égale, vous pouvez donc connecter des lampes et des appareils d’autres fabricants. Apple HomeKit et tous les assistants vocaux pertinents font également partie du package.

Le Xiaomi Mi Smart Home Hub est particulièrement adapté comme alternative au pont Hue si vous ne voulez pas « seulement » contrôler les lampes, mais voulez construire une maison intelligente à part entière. Parce que cette solution est globalement plus flexible, mais en même temps moins chère que des ponts similaires, par exemple la passerelle Smarthings de Samsung.

Pour les amateurs : ConBee II

Cette petite clé USB a de nombreux atouts. (Photo : Dresde Electronics)

Par Contra 👍 Plateforme extrêmement polyvalente pour les programmeurs Ne convient pas aux profanes Prend en charge Raspberry Pi 👍 Domotique complexe possible

ConBee II n’est certainement pas pour ceux qui veulent installer des lampes intelligentes rapidement. Au lieu de cela, il s’agit d’une plate-forme passionnante pour les amateurs et les programmeurs amateurs. La clé USB contient la quasi-totalité du pont Zigbee, qui peut être utilisé pour contrôler vos lumières ou vos capteurs.

ConBee II peut faire encore plus : il fonctionne également avec un Raspberry Pi, n’a pas besoin de connexion cloud et possède toutes sortes d’interfaces avec d’autres solutions de maison intelligente (basées sur Zigbee). Que ce soit Philips Hue, Ikea Trådfri, Xiaomi Aquara ou Paul Neuhaus – ConBee II les connaît tous.

Autres alternatives Hue (sans pont Hue)

Vous pouvez le deviner : il existe de nombreuses autres alternatives au pont de Hue. Même Signify vous offre la possibilité de vous passer du pont – avec les dernières lampes, qui disposent également d’un module radio Bluetooth. Ceci est également plus limité qu’avec Bridge, mais pourrait être suffisant pour une utilisation normale dans vos quatre murs. Le point culminant : vous pouvez intégrer plus tard les lumières Bluetooth dans un réseau Zigbee lorsque vos besoins ont augmenté.

Les appareils compatibles Bluetooth de Philips Hue ne nécessitent pas de pont Hue. (Photo : Sven Wernicke)

Si vous ne voulez généralement pas de pont, vous n’avez de toute façon que des lampes avec Bluetooth ou basées sur le WiFi. Un concurrent de Hue, également de Signify, serait WiZ – Connected Light.

L’original : Philips Hue Bridge

Vous avez besoin du pont Philips Hue pour configurer un système d’éclairage intelligent. (Photo : Signifier)

Par Contra Système établi Assez cher 👍 Nombreuses fonctions de confort 👎 Limité aux lumières, interrupteurs et prises de courant 👍 Configuration et utilisation faciles 👎 Certaines fonctions ne peuvent être utilisées qu’avec les lampes Hue 👍 Un maximum de 50 lampes et 10 produits accessoires peuvent être contrôlés

On peut dire que Philips Hue a rendu la lumière intelligente socialement acceptable. Et le fabricant Signify essaie d’améliorer continuellement sa propre plate-forme – au-delà des autres lampes. Le pont Philips Hue est toujours le pivot de votre installation à la maison. Les lumières communiquent entre elles via la norme radio Zigbee, vous pouvez les contrôler et les configurer selon vos propres idées. Le pont Hue est requis pour l’utilisation.

Mais il n’y a pas que cela : le Hue Bridge permet également des fonctions exclusives, toutes orientées vers le confort. Synchronisez Philips Hue avec Spotify, Hue Entertainment pour des effets similaires à Ambilight ou des scènes dynamiques avec Hue – ce ne sont là que quelques options que les autres fabricants ne proposent pas. Cependant, vous avez presque toujours besoin d’ampoules Hue pour cela, qui, comme le pont, sont assez chères.

Si vous n’êtes concerné que par le contrôle flexible des lampes intelligentes, vous n’avez pas besoin de ces gadgets. Ensuite, il peut également être une alternative au pont Philips Hue. Et ce n’est pas forcément pire. Mais au contraire.