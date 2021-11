Dans l’application Uber Eats vient l’achat de cannabis légal

L’expérimentation débutera au Canada, où les utilisateurs pourront commander les produits souhaités grâce à un partenariat avec une chaîne de détaillants locale.

À partir des prochains jours, une petite minorité de clients Uber pourront utiliser l’application de livraison Uber Eats pour acheter du cannabis légal. La nouveauté concerne le Canada et est le fruit de la collaboration entre le géant du covoiturage et de la livraison à domicile et Tokyo Smoke, une chaîne de magasins locale spécialisée entre autres dans la revente de dérivés du chanvre et autres produits liés à la consommation de cannabis.

Comment Uber Eats fonctionne pour le cannabis

En effet, cela fait des mois que les dirigeants d’Uber réfléchissent au meilleur moyen de faire entrer la plateforme sur le marché légal du cannabis, et la voie identifiée semble désormais être celle du Canada. Dans le pays frontalier des États-Unis, la possession et la commercialisation de cette substance ont été réglementées en 2018, mais même si la vente ne représente pas forcément un problème juridique, les activités de livraison sont toujours interdites. De cet obstacle naît la solution de compromis qui se dégage du partenariat entre Uber et Tokyo Smoke : les produits de la chaîne peuvent être commandés et payés d’avance par les utilisateurs canadiens, mais ils seront dans tous les cas retirés en personne dans la boutique sélectionnée au sein de la app, en présentant un document certifiant l’âge des acheteurs.

Un marché en croissance

En fait, l’application Uber Eats se comporte à ce stade comme un simple moyen de paiement en ligne connecté à une boutique virtuelle, mais même avec ces capacités réduites, cela pourrait avoir un impact sur un marché local qui vaut actuellement déjà 4 milliards de dollars. destiné à grandir. En fait, l’entreprise espère qu’en facilitant l’expérience d’achat et en la réduisant à quelques tapotements sur le smartphone, elle pourra voler des parts de consommation au marché illégal qui coexiste encore dans le pays avec les entreprises légitimes issues du processus de légalisation.