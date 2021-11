Nvidia annonce un bénéfice record au troisième trimestre grâce à de fortes ventes de jeux et de centres de données

En bref : Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires record de 7,10 milliards de dollars pour le troisième trimestre se terminant le 31 octobre 2021. Ce chiffre représente une augmentation de 50 % par rapport à la même période il y a un an, une augmentation de 9 % d’un trimestre à l’autre et bien au-dessus des attentes de Wall Street. de 6,81 milliards de dollars.

Le bénéfice par action était de 1,17 $, par rapport au rendement de 1,11 $ que les analystes anticipaient.

Nvidia a déclaré que les revenus records de ses divisions de jeux, de centres de données et de visualisation professionnelle étaient à l’origine de son impressionnant trimestre. Les jeux ont représenté 3,22 milliards de dollars du record, soit une augmentation de 42% d’une année sur l’autre. L’activité de centre de données de Nvidia, quant à elle, a généré un chiffre d’affaires de 2,94 milliards de dollars, en hausse de 55 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de neuf pour cent aux nouvelles au moment de la rédaction, et la capitalisation boursière de la société a franchi pour la première fois la barre des 800 milliards de dollars.

Dans la perspective du trimestre de vacances, Nvidia a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires d’environ 7,4 milliards de dollars, plus ou moins deux pour cent.

Comme nous l’avons vu avec d’autres dans l’espace de jeu ces derniers temps, les pénuries de stocks se sont avérées être le plus grand obstacle à des nombres encore plus impressionnants.

Les scalpers continuent de ramasser du matériel en masse, revendant des articles comme des cartes vidéo haut de gamme et des consoles de jeux sur des marchés tiers pour des profits énormes. Les grands détaillants n’aident pas non plus, car certains insistent pour continuer à vendre uniquement du matériel en ligne, ce qui permet aux robots des scalpers de faire leur travail encore plus facilement. Les pénuries continues de composants et les problèmes de logistique ne font qu’aggraver le problème.