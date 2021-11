Fortnite x Radiohead : Comment gagner des récompenses gratuites avec KID A MNESIA EXHIBITION

L’application KID A MNESIA EXHIBITION du groupe populaire Radiohead nous permet d’obtenir des objets gratuits dans Fortnite : un pack de musique pour le lobby et un écran de chargement. Juste en dessous, nous vous expliquons comment obtenir ces prix gratuits de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite x Radiohead : récompenses gratuites KID A MNESIA EXHIBITION

Vers 15h00 CET le jeudi 18 novembre 2021, le package pakchunk1001-WindowsClient.pak a été déchiffré parmi les fichiers Fortnite Battle Royale. Ce conteneur cachait deux objets Radiohead dans Fortnite :

Objets Radiohead dans Fortnite

Écran de chargement Terre de liberté

Musique de radio

Le thème qui résonne dans la musique « Radiohead » de Fortnite est, selon sa description, « Untitled V1 » de ce groupe. Apparemment, pour obtenir ces objets gratuitement, nous devrons télécharger l’application KID A MNESIA EXHIBITION, une expérience musicale disponible sur Epic Games Store pour PC et Mac, et sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Selon Epic Games Store, de « un univers numérique/analogique inversé créé à partir d’illustrations et d’enregistrements originaux pour commémorer les 21 ans de ‘Kid A’ et ‘Amnesiac’ de Radiohead. »

Il suffit de télécharger et de démarrer l’application KID A MNESIA EXHIBITION sur PC ou Mac (nous pouvons le faire via ce lien) pour que, la prochaine fois que nous nous connecterons à Fortnite avec le même compte Epic Games, nous obtiendrons la musique gratuite dans le jeu :

Nous obtenons de la musique Radiohead la prochaine fois que nous démarrons Fortnite après avoir téléchargé l’application KID A MNESIA EXHIBITION

Sur PS5, nous avons l’application sur le PlayStation Store ; on le retrouve facilement par son nom dans le champ de recherche de la console :

On retrouvera l’application Radiohead sur le PlayStation Store en la recherchant par son nom : « KID A MNESIA EXHIBITION »

Bien sûr, Epic Games nous rappelle que si nous allons télécharger KID A MNESIA EXHIBITION sur PlayStation 5, nous devons nous assurer que notre compte PlayStation est lié à notre compte Epic pour recevoir le thème de la salle Radiohead. Après avoir téléchargé l’exposition sur votre PlayStation 5, connectez-vous simplement à Fortnite sur votre PlayStation 5 pour recevoir le thème de la salle.

L’écran de chargement du pays de la liberté sera disponible gratuitement dans la boutique du 19/11/2021 à 01h00 CET au 23/11/2021 à 01h00 CET :

Écran de chargement « terre de liberté » de Radiohead dans Fortnite

Sources : Epic Games, Epic Games Store, PlayStation Store, Fortnite Battle Royale, propre élaboration