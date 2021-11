Apple permettra aux utilisateurs de réparer les iPhones et les Mac avec le programme « Réparation en libre-service »

Dans un article surprenant dans la salle de rédaction, Apple a annoncé qu’il donnerait aux utilisateurs la possibilité de réparer eux-mêmes les produits Apple. Le programme « Réparation en libre-service » permettra aux utilisateurs de terminer leurs réparations avec un accès aux pièces et outils d’origine Apple via une nouvelle boutique en ligne, à commencer par les gammes iPhone 12 et iPhone 13 ; les Mac basés sur M1 seront éligibles peu de temps après.

Initialement, les utilisateurs pourront réparer les composants de base tels que l’appareil photo, la batterie et l’écran. Ces pièces ne sont pas très complexes à réparer, et Apple demandera également aux clients de consulter le manuel. Après cela, un client pouvait commander des pièces pertinentes dans le nouveau magasin. D’autres composants seront éligibles pour une réparation de bricolage plus tard.

En outre, Apple proposera également aux clients de retourner les pièces plus anciennes dans le but de promouvoir le recyclage. L’entreprise dispose d’un programme interne dans lequel elle utilise un robot pour recycler les pièces de l’iPhone et conçoit des produits respectueux de l’environnement. En retour, les clients obtiendront des crédits qui pourront être utilisés dans le magasin. Apple n’a pas annoncé le coût des pièces à ce jour.

Le nouveau magasin proposera plus de 200 pièces et outils individuels, mentionnés dans l’article.

Dans la publication, Apple suggère fortement que le programme de réparation en libre-service est destiné uniquement aux personnes ayant une expérience de la réparation d’appareils électroniques.

« La réparation en libre-service est destinée aux techniciens individuels possédant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques. Pour la grande majorité des clients, consulter un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces d’origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation. Apple annonce la réparation en libre-service | via la salle de presse Apple

Cependant, il n’est toujours pas clair si le prix des pièces qu’Apple proposera est assez bon comme alternative aux réparations professionnelles proposées par Apple ?

La nouvelle du programme de réparation en libre-service est venue comme une excellente initiative de la part de l’entreprise qui s’y est constamment opposée. Bien sûr, nous savons tous qu’Apple a cette magie de présenter quelque chose comme une fonctionnalité ou quelque chose de précieux pour leurs clients. Cependant, ce pourrait être la pression du gouvernement en raison de laquelle l’entreprise a annoncé un tel programme. Auparavant, le gouvernement américain et la FTC ont soutenu les mesures de droit à la réparation.

Les pièces, outils et manuels Apple sont disponibles pour les clients individuels, à commencer par l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Le programme sera disponible au début de l’année prochaine aux États-Unis et s’étendra à d’autres pays tout au long de 2022.