Le Who’s Roger Daltrey dit qu’Internet détruit notre cerveau, notre société et notre civilisation

Une patate chaude : alors qu’Internet figure en bonne place sur la liste des inventions qui ont complètement remodelé le monde, tout le monde n’est pas fan de l’expérience numérique. L’un d’eux est Roger Daltrey, chanteur du groupe de rock légendaire The Who. Il espère non seulement que cela « f ** king s’effondre », mais pense également que cela détruit notre cerveau a le potentiel de mettre fin à la civilisation.

Le chanteur a fait ses commentaires haineux sur Internet à la Coda Collection, qui, assez ironiquement, est un service de streaming vidéo disponible sur Amazon proposant des concerts de musique, des documentaires et plus encore d’artistes tels que Jimi Hendrix, Bob Dylan et les Rolling Stones, le ce dernier dont Daltrey a qualifié de « bande de pub médiocre » au cours d’une autre partie de l’interview.

Daltrey a couvert un certain nombre de domaines au cours de son tête-à-tête, y compris comment il pensait que The Who s’en sortirait s’il s’agissait d’un nouveau groupe lancé à l’ère numérique d’aujourd’hui. Le chanteur visiblement peu impressionné commence sa réponse en s’annonçant comme « le numéro un des ennemis d’Internet ».

« Je déteste ça. À l’époque, ça a vraiment commencé à se manifester comme cette plate-forme est devenue, je n’ai jamais pensé qu’il en sortirait quelque chose de bon et je ne pense toujours pas qu’il en résulterait un résultat positif. Je pense que si nous sommes ne fais pas attention, c’est probablement la fin de notre civilisation », a-t-il expliqué.

« Oui, c’est très pratique. Cela détruit notre planète de plus d’une manière. Cela détruit notre cerveau de plus d’une manière. Cela détruit notre société de plus d’une manière, donc dans l’ensemble, plus vite elle s’effondrera. , le meilleur. »

Comme la plupart des choses, Internet a ses problèmes. En 2019, l’inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, a appelé à un « contrat pour le Web » qui, espérait-il, empêcherait une « dystopie numérique ». Cela comprenait un plus grand respect de la vie privée des utilisateurs et le développement de technologies pour soutenir l’humanité.

Mais Daltrey a un point sur l’impact environnemental d’Internet, en particulier lorsqu’il s’agit de domaines consommateurs de ressources tels que la cryptomonnaie, les NFT et les centres de données. Il soulève également la longue question controversée de combien les auteurs-compositeurs et artistes sont payés par les services de streaming pour l’utilisation de leur travail. On estime que Spotify paie aux artistes aussi peu que 0,0033 $ par flux, ce qui signifie qu’ils auraient besoin d’environ 250 flux pour gagner un seul dollar.

« Les auteurs-compositeurs ne peuvent pas gagner leur vie en écrivant des chansons. Les compositeurs ne peuvent pas gagner leur vie en composant de la musique. Cela ne peut pas continuer. Cela doit cesser. C’est la plus grande fraude ou vol, peu importe comment vous voulez l’appeler, dans l’histoire – ce qui est arrivé à l’industrie de la musique », a déclaré Daltrey.