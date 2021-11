Sur TikTok, ils discutent des gouttes pour changer la couleur des yeux : enquêter sur l’Antitrust

Pour l’Antitrust, certains clips qui sont apparus sur TikTok n’ont pas été classés comme de la publicité, mais l’autorité enquête également sur l’efficacité et la sécurité des gouttes.

Celle de s’éclaircir les yeux est une curiosité que beaucoup de gens ont, mais qui sur les réseaux sociaux a déjà donné lieu par le passé à des phénomènes dangereux comme le bright eye challenge – un canular né sur TikTok à partir d’une fausse vidéo qui tentait de convaincre les utilisateurs de modifier la couleur de leurs iris en utilisant un désinfectant pour les mains, de l’eau de Javel et des packs de crème à raser. Deux ans plus tard, l’autorité antitrust italienne a ouvert une enquête sur la plateforme de partage chinoise et Crystal Drops, une entreprise qui vend des collyres qui promettent de les alléger.

Les doutes de l’Antitrust

L’enquête a été ouverte en octobre et concerne aussi directement TikTok pour une raison précise : les vidéos promotionnelles publiées par Crystal Drops au sein de l’application ne sont pas catégorisées comme des publicités, et en se faisant passer pour de simples vidéos elles risquent de tromper les abonnés. En fait, les publicités en question montrent l’expérience de certains utilisateurs présumés qui disent avoir essayé les gouttes et en être satisfaits ; Le clip présente également des images de médecins portant des stéthoscopes autour du cou et le logo de la FDA américaine – l’organisme local chargé d’évaluer l’efficacité des dispositifs médicaux. L’antitrust soupçonne que le matériel promotionnel publié sur TikTok peut représenter une publicité secrète, tandis que le type de communication adopté par Crystal Drops représente une publicité trompeuse.

Les promesses de Crystal Drops

A la base des gouttes promues, il y a une promesse cosmétique qui plaît à beaucoup : la possibilité d’éclaircir ou de changer la couleur de ses yeux de manière semi-permanente. Selon les fabricants, les gouttes doivent être appliquées deux fois par jour pendant 3 à 7 mois mais la longue durée du traitement empêche d’évaluer avec précision et efficacité sa validité, sans parler du niveau de sécurité garanti. Pour rassurer les acheteurs potentiels, le constructeur a proposé à plusieurs reprises sur son site des logos d’organismes ou de marques reconnus comme la FDA ou le site d’examen TrustPilot, mais l’Antitrust souhaite également vérifier si les références revendiquées ont une base solide ou non.

Ce que disent les utilisateurs

Alors que l’Autorité antitrust attend de Crystal Drops si le produit a vraiment reçu une certification d’efficacité de la FDA, les avis des internautes sont déjà éloquents : directement sur Trustpilot, les avis sont polarisés parmi 12% des personnes qui pensent que le produit est extraordinaire et 76 pour cent l’accusant d’être essentiellement une arnaque coûteuse ; sur TikTok, les utilisateurs qui l’ont acheté rapportent qu’ils n’ont eu aucun avantage même après des mois de traitement.