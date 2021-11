Qu’est-ce que le Grand Minimum Solaire, le nouveau canular des négationnistes du changement climatique

Selon une théorie des négationnistes de la crise climatique, un événement appelé « Grand minimum solaire » nous protégera du réchauffement climatique. Parce que c’est faux.

En août de cette année, la première partie du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été publiée, le sixième rapport d’évaluation, l’étude la plus vaste et la plus approfondie sur le changement climatique dans le monde, développée sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’une des conclusions les plus significatives à laquelle il est parvenu est que le réchauffement climatique catastrophique que nous vivons est précisément la responsabilité de l’homme. Plus précisément, les émissions constantes de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone (CO2), liées à l’utilisation de combustibles fossiles. Les concentrations atmosphériques en carbone ont augmenté au point de provoquer une augmentation actuelle de 1,2°C de la température moyenne par rapport à l’ère préindustrielle ; cela peut sembler peu, mais en réalité, il a déjà un impact dévastateur sur plusieurs fronts, tels que notre santé et l’environnement. C’est précisément pour cette raison qu’il faut tout mettre en œuvre pour contenir le réchauffement à moins de 1,5°C, comme l’a souligné à plusieurs reprises lors de la COP26 qui vient de s’achever (avec des résultats décisionnels médiocres). La surmonter aurait des conséquences encore plus dramatiques et surtout irréversibles. Bien qu’il existe une énorme quantité de données soutenant la responsabilité humaine dans le changement climatique, les théories du déni continuent de proliférer sur le web, soutenues par un échafaudage de canulars parfois également alimentés par une certaine classe politique. L’une des fausses nouvelles les plus réussies indique qu’au cours des prochaines décennies, nous connaîtrons un grand minimum solaire capable de tenir à distance les effets du réchauffement climatique, qui serait simplement le résultat de cycles naturels. Selon les négationnistes, le Grand Minimum Solaire entraînerait une baisse significative des températures, conduisant à un « mini âge glaciaire ». Qu’est-ce qui est vrai dans tout ça ? Pratiquement rien.

Tout d’abord, nous soulignons que le Soleil a son propre cycle naturel d’une durée de 11 ans, dans lequel l’activité magnétique a des minimums et des maximums qui peuvent être prédits par les scientifiques. Comme le soulignent les experts de l’équipe Global Climate Change de la NASA, nous sommes entrés l’an dernier dans la nouvelle phase basse, à la fin du cycle solaire 24 qui a débuté en décembre 2008. Cette phase se caractérise par moins de taches solaires et moins de production d’énergie, précise la NASA. Comme le dernier cycle d’activité maximale était plutôt calme, les négateurs soulignent que cela entraînera un cycle minimum encore plus faible et une chaîne de cycles de faible intensité, déclenchant le Grand Minimum Solaire susmentionné. Ce processus, comme indiqué, ferait chuter les températures, nous conduisant même à une sorte de petite ère glaciaire. À la lumière de ce scénario redouté, il ne faut donc pas s’inquiéter de l’augmentation de la température moyenne, précisément parce que cette vague fantôme de gel va bientôt traverser la planète. Pour démanteler l’hypothèse bizarre, c’est la NASA elle-même, précisant que même si ce Grand Minimum Solaire devait se produire, la « fièvre de la Terre » continuerait d’augmenter.

« Le réchauffement causé par les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion humaine de combustibles fossiles est six fois plus important que le refroidissement possible sur 10 ans résultant d’un grand minimum solaire prolongé », a écrit Global Climate Change de la NASA dans un article publié l’année dernière. « Même si un grand minimum solaire devait durer un siècle, les températures mondiales continueraient de se réchauffer. Parce qu’il y a plus de facteurs qui modifient les températures globales sur Terre, au-delà des simples variations de l’activité du Soleil. Aujourd’hui, le facteur dominant est le réchauffement causé par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine », a commenté la NASA.

Ce fait est facilement démontrable, comme le souligne également le sixième rapport d’évaluation du GIEC. Si des changements dans l’activité du Soleil faisaient augmenter la température moyenne de la Terre, alors toutes les couches de l’atmosphère terrestre devraient être plus chaudes. Au lieu de cela, il a été démontré que ce n’est que le plus bas qui se réchauffe, celui dans lequel nous aussi nous sommes immergés et contaminés par les émissions, tandis que celui le plus proche du Soleil, la stratosphère, se refroidit. Cela se produit parce que les gaz à effet de serre s’accumulent agissant comme une véritable hotte, provoquant une augmentation de la température de surface. D’après les calculs des scientifiques, l’hypothétique Grand Minimum Solaire pourrait conduire à un refroidissement temporaire maximum de 0,1 – 0,2°C, comme en témoigne l’étude « Impacts climatiques régionaux d’un possible futur grand minimum solaire » publiée dans Nature Communications. Mais si nous continuons à polluer au rythme actuel, selon le récent rapport de Climate Action Tracker, nous aurons un réchauffement de 2,4 à 2,7 °C d’ici 2100, dépassant largement l’objectif de le contenir de 1,5 °C et avec des conséquences apocalyptiques. pour nous et la biodiversité.