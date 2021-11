Xbox célèbre l’une des meilleures époques du jeu avec un clin d’œil à la PS2, au GameCube et à la Dreamcast

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ce n’est pas souvent qu’une société de jeux rend hommage aux produits de ses concurrents, mais il semble que Microsoft soit heureux de donner le crédit là où il se doit. À l’occasion du 20e anniversaire de la Xbox, la marque a partagé un tweet contenant une image des quatre consoles les plus emblématiques jamais créées – la Xbox originale, la PlayStation 2, la GameCube et la Sega Dreamcast – avec la légende : « L’une des meilleures époques du jeu. »

Le compte Twitter officiel de Xbox a tweeté le message en utilisant le hashtag #Xbox20. Les quatre machines proviennent de ce qui est généralement considéré comme la sixième génération de consoles de jeux vidéo, qui, comme tous ceux qui étaient présents à l’époque peuvent en témoigner, était vraiment l’une des plus grandes époques de jeu.

Par ordre de date de sortie, la Sega Dreamcast a été la première à être lancée, arrivant au Japon en 1998 et dans le reste du monde en 1999 (à l’exception de l’Inde, qui l’a obtenue en décembre 2000). Bien qu’il s’agisse de la console la moins vendue des quatre, ceux qui en possédaient une ont de bons souvenirs d’avoir joué à Shenmue, Jet Set Radio et Crazy Taxi. Malheureusement, Sega a arrêté la Dreamcast le 31 mars 2001.

Vient ensuite la PlayStation 2. Sortie en 2000, la machine de Sony est devenue la console la plus populaire de tous les temps, avec 155 millions d’unités vendues. Plus de 3 800 jeux sont sortis sur PS2, avec plus de 1,5 milliard d’exemplaires vendus.

Le GameCube a également fêté ses 20 ans cette année. Le successeur de la Nintendo 64 a peut-être vendu 10 millions d’unités de moins (21 millions au total) que son prédécesseur, mais les propriétaires se souviendront toujours de cette fantastique manette et de ces jeux tels que Eternal Darkness, The Legend of Zelda: The Wind Waker et Resident Evil 4.

Enfin, il y a la Xbox. La première incursion de Microsoft dans ce monde des consoles de jeux vidéo, la première grande à être produite par une société américaine depuis l’Atari Jaguar en 1993, était plus puissante que ses concurrents et la première à intégrer un disque dur. Avec une liste de jeux comprenant Halo: Combat Evolved, il a connu un lancement massif aux États-Unis et s’est vendu à 24 millions d’unités dans le monde; plus que les machines de Sega et Nintendo, mais il ne pouvait pas rivaliser avec la PS2.

