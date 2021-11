Apple vous vendra les pièces pour réparer votre iPhone depuis chez vous

L’annonce vient de la maison de Cupertino et représente un revirement important, qui contribuera à prolonger la durée de vie moyenne des appareils.

Il y a quelques jours à peine, il semblait qu’Apple avait été contraint par des protestations d’accorder que les magasins indépendants pouvaient réparer les écrans des derniers modèles d’iPhone sans interférer avec le fonctionnement de Face ID, mais à ces heures, la maison de Cupertino a fait un contre- surprenant. annonce de ce point de vue. À partir de l’année prochaine, un service d’expédition de composants et d’outils pour la réparation à faire soi-même des iPhones et des ordinateurs Mac sera disponible.

Inversion soudaine

Apple est connue pour être l’une des entreprises qui, jusqu’à présent, a rendu la vie plus difficile aux clients qui souhaitaient réparer eux-mêmes les gadgets achetés : des assemblages complexes et des composants bloqués au niveau logiciel ont causé une déception dans la communauté du droit de réparation au fil des ans. et plus récemment, ils ont porté plainte contre l’entreprise pour avoir poursuivi un environnementalisme de façade – dans lequel l’aspect de l’abri et de la réutilisation des appareils a été ignoré au profit des bénéfices. Avec la décision annoncée dans ces heures, tout change à partir de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13, les deux premiers appareils concernés par le service étant lancé à partir de l’année prochaine.

Ouvert au bricolage

Dès le début de 2022, Apple commencera à envoyer des pièces, des outils et de la documentation d’origine à tous les utilisateurs intéressés par l’auto-réparation de leurs smartphones de dernière et avant-dernière génération. Baptisé Self Service Repair, le programme va concerner pour le moment les éléments qui finissent le plus souvent les iPhones en service, à savoir l’écran, la batterie et l’appareil photo. D’autres modèles d’iPhone, d’autres composants remplaçables et des ordinateurs Mac dotés de puces M1 suivront plus tard dans le mois. De même, le service quittera prochainement les Etats-Unis, où il restera confiné les premiers mois.

Les avantages

Étant donné que tout le monde n’a pas les compétences nécessaires pour réparer lui-même ses appareils et qu’Apple recommande toujours à l’utilisateur moyen d’apporter des gadgets pour le service, cette décision a toujours un impact significatif sur plusieurs fronts : elle donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils ont acheté, baisser le prix moyen de ces réparations et par conséquent allonger la durée de vie moyenne des appareils, avec des avantages directs sur la production de déchets et la protection de l’environnement. Cette décision pourrait également être imitée par d’autres fabricants, déclenchant un effet domino positif pour l’environnement du client final.