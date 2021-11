Qualcomm présente une feuille de route ambitieuse qui comprend des victoires en conception de technologie automobile et de puissantes puces PC

Quelque chose à espérer : Qualcomm a été sur une lancée au cours des dernières années, en particulier en raison de son rôle dans le développement de la technologie 5G, bien qu’il n’ait pas tout à fait atteint la notoriété de la marque d’entreprises comme Intel, AMD ou Nvidia. La plupart des gens pensent encore à Qualcomm comme une entreprise qui fournit des puces spécialisées, comme des modems pour smartphones, et bien qu’ils fassent plus que cela, ils ont élaboré un plan pluriannuel qui met davantage l’accent sur la technologie automobile et même sur du matériel PC puissant.

Qualcomm a créé des composants et des plates-formes logicielles qui prennent en charge plusieurs types de normes sans fil (y compris le Wi-Fi et le Bluetooth), ainsi que des éléments tels que les appareils portables, les écouteurs, les PC et les casques AR ou VR, depuis un certain temps déjà. Malheureusement, peu de gens connaissent ou comprennent l’étendue des offres de l’entreprise.

Dans un effort direct pour résoudre ce problème, le PDG nouvellement nommé Cristiano Amon et d’autres dirigeants de Qualcomm ont présenté une nouvelle vision globale qui relie tous ces éléments et plus encore lors de la récente journée des investisseurs de l’entreprise.

Sous la bannière de l’autonomisation de la périphérie intelligente connectée, Amon et d’autres ont souligné les efforts croissants de l’entreprise pour se diversifier au-delà de son héritage dans les appareils mobiles pour inclure l’IoT grand public et commercial, l’infrastructure réseau, etc. Ils ont également présenté une série de chiffres et de nouvelles prévisions pour étayer leur plan de viser une augmentation de 7 fois de leur marché adressable au cours de la prochaine décennie environ.

Dans le même temps, Qualcomm a annoncé un nouveau contrat de conception important pour sa plate-forme Snapdragon Ride avec BMW, soulignant la présence croissante de l’entreprise sur le marché automobile. Tous les détails sont encore à venir, mais essentiellement, les futures versions d’au moins certaines des fonctionnalités ADAS (Advanced Driver Assistance System) de BMW dans les voitures à partir de 2024 seront alimentées par des puces Qualcomm.

S’appuyant sur les solides bénéfices trimestriels de la semaine dernière, la nouvelle a permis de mettre en évidence les récents progrès de la société ainsi que le changement important de priorités qu’Amon est en train de faire dans la direction de la société. Ayant auparavant dirigé le côté technologie et produits de Qualcomm, il n’est pas surprenant de le voir prendre ces mesures, mais elles reflètent une entreprise un peu moins axée sur ses activités de licence et davantage axée sur les nouveaux produits et technologies.

Les annonces ont également permis à l’entreprise de s’attaquer à l’albatros que certains craignaient qu’il traîne autour de son cou – la perte potentielle de revenus des modems 5G d’Apple alors que le fabricant de l’iPhone passe finalement à une pièce auto-conçue. Les nouveaux modèles financiers de Qualcomm ont montré que cette perte était moins préoccupante que beaucoup ne le pensaient au départ.

En outre, les dirigeants de l’entreprise ont souligné que l’attention croissante portée à ces marchés diversifiés pouvait tous être gérée par la feuille de route technologique unique de l’entreprise. En d’autres termes, ils ont clairement indiqué que leurs capacités technologiques de base en matière de connectivité, de calcul, de graphiques, d’IA de pointe et de caméra peuvent être utilisées sur plusieurs marchés. Un petit exemple, ils ont expliqué comment leurs progrès dans la photographie sur smartphone peuvent être utilisés pour fournir de meilleures performances de capteur d’image dans les voitures connectées.

Qualcomm a discuté des progrès réalisés dans plusieurs de ses marchés moins connus mais en croissance. Dans le domaine des RF Front Ends (RFFE), qui sont des puces situées entre l’antenne et le modem d’un appareil cellulaire connecté, la société a expliqué comment les progrès réalisés pour les smartphones peuvent être exploités dans l’automobile, l’IoT et d’autres applications.

Dans l’espace informatique, Qualcomm a également donné quelques informations supplémentaires sur sa prochaine conception de processeur, rendue possible par son acquisition Nuvia. La société a déclaré qu’elle échantillonnerait la puce en 2022 et les produits commerciaux attendus en 2023. Il est important de noter que la direction de l’entreprise a précisé qu’elle travaillait sur des cœurs de processeur conçus par Nuvia pour les smartphones haut de gamme et les applications automobiles en plus du marché principal des PC.

Ils ont également laissé entendre qu’ils s’attendaient à voir des niveaux de performances dans les PC qui rivaliseraient avec les puces de la série M d’Apple. Qualcomm devra d’abord le prouver, mais le fait qu’il soit prêt à revendiquer cela donne un aperçu du niveau de sophistication technique auquel nous devrions nous attendre.

Pour les observateurs de longue date de l’entreprise, il n’y avait rien de dramatiquement nouveau dans l’image présentée par Qualcomm lors de sa journée des investisseurs, mais la vision était beaucoup plus large. L’entreprise est présente sur les marchés de l’automobile et des PC depuis un certain temps déjà, et elle permet également depuis longtemps des appareils IoT connectés. De même, il effectue un traitement basé sur l’IA dans ses puces de smartphone depuis de nombreuses années.

Ce qui est nouveau, c’est que le monde autour de l’entreprise a tellement changé que le concept d’une périphérie connectée intelligente prend désormais beaucoup plus de sens. Il s’agit d’un autre exemple classique de la façon dont l’accélération de l’adoption des technologies existantes crée de nouvelles opportunités importantes pour les entreprises qui ont été suffisamment intelligentes pour les planifier et suffisamment sages pour reconnaître que le moment est venu. Il ne nous reste plus qu’à voir comment ils exécutent cette nouvelle vision.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’études de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.