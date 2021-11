Xbox traversera le moment des NFT dans les jeux

Les jetons non fongibles (NFT) font fureur. Non seulement dans les images ou l’art, mais ils ont été évoqués comme une possibilité dans les jeux. Ils ont été présents dans de nombreuses conversations sur les réseaux sociaux récemment, et des arguments pour et contre sont avancés dans le contenu du jeu.

Les NFT ne seront pas présents sur Xbox pour le moment

Si vous avez été attentif au monde des jeux vidéo ces derniers temps, vous aurez vu comment on en parlait de son utilisation dans des jeux comme Mario. Kart. Le principal problème est que tout est un peu diffus en ce moment pour se positionner clairement en faveur de cela.

Maintenant, dans une interview avec Axios, le patron de Xbox Phil Spencer a donné son avis sur cette question controversée. Bien qu’ils ne ferment pas complètement les portes des NFT dans les jeux, ils ne viennent pas pour le moment. Spencer n’est clairement pas fan de l’idée, du moins pas dans son état actuel. L’exécutif a déclaré ce qui suit :

Ce que je dirais aujourd’hui à propos des NFT, c’est que je pense qu’il y a beaucoup de spéculation et d’expérimentation. Certains des créatifs que je vois aujourd’hui se sentent plus connectés, privilégiant la spéculation au divertissement. […] Je ne pense pas qu’il soit nécessaire que tous les jeux NFT cherchent à exploiter. Je pense juste que nous sommes sur ce voyage de gens qui le découvrent. Et je peux comprendre que depuis le début on voit beaucoup de choses qui ne sont probablement pas des choses que vous voudriez avoir dans votre magasin. Je pense que tout ce que nous voyons dans notre magasin qui ressemble à de l’exploitation serait quelque chose sur lequel nous prendrions des mesures. Nous ne voulons pas de ce genre de contenu.

Le point de vue de Spencer est important compte tenu de l’état actuel des NFT dans les jeux et de l’impact de Microsoft dans ce domaine. Alors que Valve semble partager un état d’esprit similaire à celui de Microsoft et a actuellement interdit tous les jeux basés sur la blockchain de Steam, d’autres comme Ubisoft et Electronic Arts sont favorables à leur expérimentation. Il reste à voir comment les plans des entreprises susmentionnées dans ce domaine particulier se concrétiseront et évolueront au fil du temps.