Symboles sur le sèche-linge : voici ce que signifient les symboles

Sécher le linge sans erreur est deux fois plus difficile. Les symboles des programmes individuels sur l’appareil ne sont pas toujours clairs. Et regarder l’étiquette dans la lessive n’aide pas beaucoup non plus.

Les fabricants d’appareils utilisent généralement les mêmes pictogrammes ou au moins des pictogrammes similaires. Mais souvent, ils sont si stylisés que vous ne pouvez plus voir ce que cela signifie réellement.

Nous vous expliquons la signification des symboles – afin que vous sachiez quel linge vous pouvez sécher dans le sèche-linge, le sèche-linge ou le lave-linge séchant avec quel programme.

Qu’est-ce qui est autorisé dans la sécheuse de toute façon?

Les sèche-linge ont souvent beaucoup plus d’options que ne le suggèrent les étiquettes sur les vêtements, en particulier avec les programmes doux.

Le bon morceau peut-il passer au sèche-linge ? Le symbole à gauche dit oui, le symbole à droite dit non

Un carré avec un cercle représente toujours un sèche-linge. Le symbole rappelle le hublot de l’appareil. Sans ajout, cela signifie que la pièce est fondamentalement adaptée au séchage en tambour. Il est presque toujours associé à un additif. Voir ci-dessous.

Ce n’est que lorsque ce symbole, le carré avec un cercle dedans, est barré, que cela signifie que ce vêtement ne convient pas au sèche-linge.

Symboles sur les étiquettes

Les symboles suivants sont plus susceptibles de se trouver dans le linge que sur la machine. Ci-dessous, j’explique les pictogrammes des programmes appropriés.

Le carré avec un cercle et une ligne horizontale en dessous représente un séchage en douceur. Au cas où il n’est pas clair à première vue si le vêtement peut être mis dans la sécheuse ou non.

Le carré avec un cercle et deux lignes horizontales en dessous est synonyme de séchage particulièrement doux. Bien entendu, cela n’est possible que si votre sèche-linge dispose de plusieurs programmes doux et que vous savez lequel est encore plus doux que les autres. Si vous n’êtes pas sûr, faites plutôt sécher ces vêtements à l’air.

Le carré avec un cercle rempli représente le séchage sans chaleur. La machine souffle uniquement de l’air dans le linge sans le chauffer au préalable. Comme si vous suspendiez votre linge au vent pour aérer l’extérieur.

Symboles de température

Le carré avec un cercle et une pointe signifie le séchage à basse température. Cela correspond généralement à 60 degrés. Sélectionnez un programme approprié ou réglez directement la température, si cela est possible.

Le carré avec un cercle et deux points représente le séchage à haute température. Cela correspond à un programme de séchage avec une température comprise entre 60 et 80 degrés. Idéal pour le linge de lit et les serviettes.

Le carré avec un cercle et trois points représente le séchage à très haute température. Donc tout au-dessus de 80 degrés.

Icônes sur le sèche-linge

Il y a tellement de sèche-linge qu’il est difficile de dire quelque chose sur les programmes ici qui s’appliquent à tous les appareils. Avec les sèche-linge plus anciens, vous devrez peut-être régler séparément le programme, la température et la durée de fonctionnement. Les appareils plus récents ont généralement une fonction automatique. Vous choisissez le programme, le reste se fait tout seul.

Le soleil à huit rayons est généralement synonyme de séchage. Le symbole peut indiquer une étape intermédiaire dans le déroulement du programme ou que le processus de séchage est en cours.

Mais il peut également représenter le programme standard, qui est souvent appelé sèche-linge. Le linge est peut-être encore un peu humide, mais vous pouvez déjà le suspendre ou le mettre au placard. Les symboles alternatifs sont un cintre, une chemise sur un cintre ou un soleil aux trois quarts de la hauteur.

L’armoire peut également servir de placard sec. Ensuite, le plein soleil symbolise généralement le programme extra sec. Le processus est le même, il dure juste plus longtemps. Idéal pour les tissus insensibles comme les jeans.

La capsule de coton ouverte peut également représenter le programme standard. Le symbole fait référence aux vêtements en coton. Mais les serviettes et le linge de lit peuvent également être utilisés ici. Ce programme sert de base pour déterminer les valeurs sur l’étiquette énergétique.

Autres programmes standards

La pelote de laine correspond au programme de séchage de la laine. Cependant, la plupart des pulls en laine ne doivent pas être mis au sèche-linge. Faites attention à l’étiquette sur les vêtements. Alternativement, un mouton pourrait également être montré sur le séchoir.

La chemise représente un programme spécial pour les chemises et les chemisiers. Si le fabricant déclare que ceux-ci sont infroissables, il se peut en fait que vous n’ayez plus besoin de les repasser une fois qu’ils ont séché.

Le ressort correspond au programme de séchage pour les articles délicats.

Le papillon représente parfois le programme de séchage de la soie. S’il n’est pas disponible sur votre sèche-linge, il peut également y avoir un autre symbole pour le programme soie.

La barboteuse représente le programme de séchage pour les vêtements de bébé. Parfois, vous ne pouvez trouver que la lettre B sur le sèche-linge.

La lettre I correspond au programme de séchage pour les vêtements d’extérieur, c’est-à-dire pour divers matériaux fonctionnels tels que l’élasthanne, la microfibre et le stretch. Ici aussi, regardez de très près l’étiquette pour voir si les pièces sont vraiment autorisées dans la sécheuse.

Le D signifie vers le bas. Les oreillers en duvet doivent être mis dans la sécheuse après le lavage afin qu’ils redeviennent agréables et moelleux. Les oreillers doivent tenir dans n’importe quel sèche-linge. Avec les couettes en duvet, cependant, vous devrez probablement vous rendre dans une laverie. Il existe également des appareils de grande capacité.

Eco signifie programme de séchage économe en énergie. Cela peut être un programme autonome ou une fonction supplémentaire aux autres programmes. Il sèche plus longtemps mais consomme moins d’énergie.

Prêt à repasser

Le fer sert à sécher le linge. Il ne sort donc pas du sèche-linge fraichement repassé, mais humide ou mouillé. Il n’est donc préparé que pour le repassage. À la fin du programme, il doit être placé directement sous le fer plat.

Deux gouttes représentent le programme humide. Si vous souhaitez prendre soin de vos vêtements ou les repasser tout de suite.

Le K signifie anti-froissage. Il ne s’agit pas d’un programme autonome, mais il ne s’active que lorsque le programme de séchage est terminé.

Quand le temps compte

Le « min » dans un cercle dans un carré représente une durée de programme librement sélectionnable. Ensuite, le linge n’est pas séché tant qu’il n’a pas atteint un certain degré de séchage. Vous choisissez juste le nombre de minutes. Idéal pour le post-séchage.

Le coureur représente le programme rapide. Plus d’énergie est utilisée ici afin de sécher plus rapidement à des températures plus élevées. Le programme court est une variante du programme standard.

L’horloge indique un démarrage différé du programme. Parfois aussi pour le programme rapide.

Le point avec les trois ondes sonores représente le buzzer qui marque la fin du processus de séchage.

La flèche ou le triangle qui pointe vers une ligne verticale indique la fin du programme.

Rafraîchissements à la vapeur et à l’air

Certains sèche-linge peuvent non seulement sécher le linge, mais aussi le rafraîchir à l’air ou à la vapeur – sans que vous ayez à le laver au préalable.

Trois lignes ondulées ascendantes avec un A représentent le programme de rafraîchissement. Ici, la machine dirige la vapeur à travers le tambour comme si le linge était ventilé à l’extérieur par le vent. Les odeurs disparaissent, le linge sent à nouveau frais.

Un jet de vapeur de bas en haut, parfois aussi avec un G, signifie lissage à la vapeur. Ici, la machine élimine non seulement les odeurs, mais aussi les plis des pantalons de costume et des vestes.

Le ventilateur à trois pales est synonyme de ventilation. Souvent, vous avez encore le choix entre l’air froid et l’air chaud.

Séchage sans sèche-linge

Parfois, vous pouvez trouver un carré sans cercle sur l’étiquette dans la blanchisserie. Ensuite, vous devez absolument les sécher à l’air.

Voici comment vous devez sécher votre linge : Pas toujours intuitif

Le carré peut également contenir une, deux ou trois barres verticales. Ils représentent :

ligne sèche

sécher sur la ligne sans essorer (donc dégoulinant humide)

ligne sèche après essorage

Le carré peut également contenir une ou deux lignes horizontales. Ensuite, ils représentent :

sec couché

Sécher en position couchée, dégoulinant

La meilleure chose à faire est de mettre une serviette en dessous pour qu’elle puisse absorber l’humidité du vêtement mouillé.

Une ligne dans le coin supérieur gauche indique que le linge ne doit pas être séché à la lumière directe du soleil, c’est-à-dire à l’ombre. Vous pouvez parfois trouver cette ligne en combinaison avec des lignes verticales ou horizontales.

Conclusion : pas facile à comprendre

Le problème de compréhension lors du séchage du linge est double : Que signifie le symbole sur l’étiquette dans le linge ? Et que signifie le pictogramme lors de la sélection d’un programme sur le sèche-linge ?

De plus, un symbole ne peut pas être traduit 1: 1 dans l’autre. Si vos vêtements veulent être séchés en douceur, votre sèche-linge dispose, espérons-le, de plusieurs programmes doux.

Nous ne pouvons pas décider pour vous quel programme vous devriez finalement choisir. J’espère que nous pourrons vous aider à comprendre les possibilités offertes par votre appareil.