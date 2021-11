Outil de blocage Microsoft qui redirige les liens Edge dans Windows 11, mais il existe des solutions alternatives

Une patate chaude : nous savons tous que Microsoft n’a pas peur d’utiliser des tactiques agressives lorsqu’il s’agit de pousser les gens vers ses produits. La position de Redmond a été clairement illustrée lorsqu’il a récemment commencé à bloquer un outil appelé EdgeDeflector dans Windows 11 qui redirige les liens du navigateur de l’entreprise vers l’option préférée de l’utilisateur.

Comme la plupart des utilisateurs de Windows le savent, les liens dans les applications Microsoft telles que Cortana et Windows Search sont redirigés vers Edge, même après avoir défini un navigateur Web alternatif comme système par défaut. Dans Windows 11, cela s’étend au volet Widgets, et Microsoft rend le changement de navigateur plus difficile dans son dernier système d’exploitation.

Pour contourner ce désagrément, Daniel Aleksandersen a créé EdgeDeflector, un outil gratuit qui intercepte les liens microsoft-edge:// et les reconvertit en https:// standard qui s’ouvre dans votre navigateur par défaut.

Mais il semble que Microsoft n’ait pas apprécié les efforts d’Aleksandersen. Le créateur explique que Windows 11 build 22494, publié le 3 novembre, rend impossible de définir autre chose qu’Edge comme gestionnaire de protocole pour le protocole microsoft-edge://.

Aleksandersen a déclaré que contourner la nouvelle limitation introduirait des modifications destructrices dans Windows, mais un développeur différent, Robert Maehl, est entré dans le vide avec MSEdgeRedirect. Il explique que l’outil « filtre et transmet les arguments de ligne de commande des processus Microsoft Edge dans votre navigateur par défaut » au lieu de détourner le gestionnaire microsoft-edge://, ce qui devrait empêcher les futures mises à jour de Windows de le bloquer.

Vous pouvez récupérer l’application MSEdgeRedirect depuis GitHub. Il doit juste être en cours d’exécution (dans la barre d’état système) pour fonctionner comme prévu. Maehl prévoit également de remplacer les liens Bing par le moteur de recherche préféré d’un utilisateur dans une future version de l’outil.

h/t : xda-developers