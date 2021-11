Au revoir Jimmie, la plus vieille girafe du monde est morte à 26 ans dans un zoo : maintenant il est enfin libre

Le zoo de Plumton Park, aux États-Unis, a annoncé la mort de Jimmie à 26 ans, la plus vieille girafe mâle du monde. Il a été euthanasié.

Jimmie la girafe. Crédit : Zoo de Plumton Park

Jimmie, une girafe de 26 ans et demi, est décédée dans un zoo américain. C’était la plus vieille girafe mâle du monde, ainsi que la sixième plus ancienne de toutes celles dont l’âge était connu (au moment de la disparition). Les girafes vivent généralement en captivité autour de 25 ans, cependant les mâles ne dépassent généralement pas 20 ans, un âge très respectable pour un ruminant. L’annonce de la mort de Jimmie était le Plumton Park Zoo, Maryland, où il a vécu 25 de sa vie. Depuis quelque temps, il a vécu en compagnie d’Annabelle, une femelle qui est maintenant laissée seule. Le personnel du zoo a immédiatement lancé une collecte de fonds pour amener un nouveau spécimen mâle au zoo.

Jimmie, comme l’indique le communiqué publié sur Facebook par le zoo, a été « humainement réprimé » avec euthanasie en raison des graves problèmes de jambes et de sabots avec lesquels il vivait depuis un certain temps. Il n’a pas été précisé s’il s’agissait d’une maladie spécifique ou s’il avait simplement des problèmes de vieillesse, cependant ces derniers mois il a reçu la visite de plusieurs vétérinaires spécialisés dans ces magnifiques animaux, également du Canada et d’Afrique du Sud. Tout le monde en est venu à la même conclusion, à savoir qu’il fallait tuer l’animal pour éviter une nouvelle progression de sa maladie, qui lui causait de sérieux inconforts depuis un certain temps. Son état s’est aggravé ces dernières semaines, à tel point qu’il a passé le dernier mois de sa vie à la clinique du zoo américain. « Jimmie a été soumis à des séries répétées de radiographies qui, malheureusement, ont toutes confirmé que son pronostic était mauvais », a expliqué Plumton Park Zoo.

Tous les vétérinaires qui ont soigné Jimmie ont été surpris par l’âge vénérable atteint par le spécimen. « Jimmie a 26 ans et demi. Le 9 mai, c’est son anniversaire, il est au milieu du 27″, a déclaré le Dr Cheryl Lacovara, directrice du zoo du comté de Cecil, à CBS Baltimore il y a quelques jours. « Les girafes mâles vivent généralement jusqu’à environ 20 ans », a ajouté l’expert, notant la longévité exceptionnelle de Jimmie, qui pesait près de 1 400 kilogrammes. En captivité, les girafes vivent plus longtemps grâce à une alimentation équilibrée constante, des soins de santé et bien sûr l’absence de prédateurs. Les girafes adultes ne sont normalement pas victimes de prédation, grâce à la taille imposante et à la force des coups de pied capables de tuer toute personne malveillante, mais dans certaines réserves africaines, des groupes de lions parviennent parfois à tuer des spécimens.

La disparition de Jimmie a été accueillie avec beaucoup de chagrin par le personnel du zoo, mais aussi par la communauté locale. Il était en effet considéré comme la « super star » du zoo et avec son long cou il était visible depuis le parking. Il avait également une page Facebook dédiée à sa vie, qui a maintenant été convertie en une page à sa mémoire. Aujourd’hui, après 25 ans enfermé pour divertir le public payant, il est enfin libre.