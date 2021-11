20 ans de Xbox, la console qui a défié PlayStation et GameCube

Nous célébrons les 20 ans de Xbox, la réponse de Microsoft dans le secteur des jeux. Redécouvrons ses icônes, ses expérimentations et ses consoles, de la première Xbox jusqu’à la dernière Xbox Series X | S. Une histoire qui a commencé en 2001.

Entre 2021 et 2022 tombe un anniversaire d’une importance capitale pour les jeux vidéo, ou les vingt ans de la Xbox. Les débuts de Microsoft sur le marché du jeu vidéo – remontant à 2001 aux États-Unis, 2002 au Japon et en Europe – marquent non seulement la fin du monopole japonais représenté par Sony et Nintendo, mais conduisent à un nouveau concept de jeux vidéo. La première Xbox, officiellement présentée le 6 janvier 2000 avec la participation directe de Bill Gates et de l’acteur-lutteur Dwayne « The Rock » Johnson, apporte le jeu multijoueur en ligne sur la scène des consoles, grâce au service innovant Xbox Live. Une caractéristique qui semble banale aujourd’hui, mais qui a eu un impact colossal il y a vingt ans.

Mais ce n’est pas tout : pour consolider le succès du lancement Xbox, il y a le jeu vidéo Halo : Combat Evolve, FPS (ou jeu de tir à la première personne) du moule Sci-Fi développé par Bungie, une équipe de développement prometteuse acquise par Microsoft peu de temps avant de faire ses débuts. votre console. Un coup qui s’est avéré un succès, car l’aventure de Master Chief, aujourd’hui icône du jeu vidéo à tous égards, a tiré les ventes de la Xbox, avec plus d’un million de plateformes et d’exemplaires du jeu vendus trois semaines seulement après son lancement. Des chiffres colossaux pour l’époque. Et qu’en est-il de la forme particulière d’où est né le nom Xbox ? Une « boîte » mammouth, couplée à une manette atypique, à travers laquelle vivre des aventures virtuelles inédites.

De manière générale, l’avènement de la Xbox dans le panorama du jeu vidéo apporte un nouveau concept d’expérience de jeu vidéo, centré sur la puissance du matériel, bien supérieur à celui des consoles concurrentes (PlayStation 2 et GameCube), ainsi qu’une offre de titres axés sur du spectaculaire. , de la force brute et des rythmes de jeu qui font monter l’adrénaline. En plus de Halo, un symbole de cette vision est Gears of War, l’une des séries phares de Microsoft, qui fait ses débuts sur Xbox 360.

Offres de jeux : jusqu’à 50 % de réduction sur les consoles et les jeux vidéo sur eBay

L’ère de la deuxième console de Microsoft commence en 2005. La PlayStation 3 de Sony et la Nintendo Wii de Nintendo lui font concurrence. Avec la Xbox 360, la manette massive de Microsoft devient plus fine, plus ergonomique, apportant de nouvelles normes de confort et d’efficacité sur ce front. Pour s’améliorer encore, le service Xbox Live, qui, avec les chapitres suivants de Halo et Gears of War, consolide son potentiel sur le front multijoueur. La Xbox 360 est aussi la console des expérimentations : en 2009, c’est l’avènement de Microsoft Kinect, un appareil à connecter à la console qui permet une interaction directe entre l’utilisateur et l’écran, sans l’utilisation d’aucune manette. Une sorte de réponse à la Wii de Nintendo. Cependant, malgré ses innovations, Kinect n’a jamais eu assez de support, notamment en termes de titres, pour percer le marché. Cependant, cela reste une parenthèse importante de l’histoire de la Xbox.

L’avant-dernière console de Microsoft est la Xbox One, sortie en 2013 en Amérique et en Europe, l’année suivante au Japon et en Chine. Le marché oriental, notamment japonais, reste difficile à conquérir. Après tout, malgré quelques exemples réussis de productions japonaises comme Lost Odyssey pour 360, les principales propositions de Microsoft gagnent du terrain notamment sur le sol américain, avec des titres et séries dédiés aux supersoldats aux rythmes de jeu agités et bourrés d’adrénaline, souvent en multijoueur. Cela explique le flop de la nouvelle console de Microsoft au Japon.

Quoi qu’il en soit, Xbox One représente l’un des chapitres les plus turbulents de Microsoft, en grande partie en raison de la concurrence vraiment féroce avec Sony. La plate-forme phare de la société japonaise est la PlayStation 4, grâce à une série d’exclusivités (Horizon Zero Dawn, God of War, Death Stranding, The Last of Us Part II et bien d’autres) qui en font l’une des consoles les plus vendues en l’histoire. Néanmoins, Xbox One abrite Ori et The Blind Forest, un excellent metroidvania ainsi qu’une nouvelle petite mascotte de Microsoft.

Pendant ce temps, en 2017, c’est au tour de Nintendo Switch, qui après le chapitre négatif avec la Wii U, change les cartes et vise une expérience de jeu hybride et innovante. Au milieu, il y a Microsoft qui, grâce à une communication peu claire et au caractère obligatoire de certains services, ne parvient pas à percer, mais accumule plutôt la haine non seulement des concurrents (Sony avant tout), qui n’hésitent pas à lancer des fouilles marketing sur les réseaux sociaux , mais aussi de la presse sectorielle et publique. Ce n’est qu’à la fin du cycle que la console parvient à prendre confiance, grâce également à l’introduction d’un nouveau service, le Xbox Game Pass. Il s’agit d’un abonnement mensuel qui fournit un catalogue de jeux numériques, même rétrocompatibles (qui a toujours été l’un des fleurons de Microsoft) que vous pouvez télécharger sur votre plateforme sans frais supplémentaires.

Le 10 novembre 202, c’est au tour de la Xbox Series X | S, les consoles de neuvième génération, l’une haut de gamme, l’autre destinée aux débutants qui souhaitent découvrir la philosophie de Microsoft. Tous deux réitèrent des concepts chers à l’entreprise de Redmond, comme la puissance technique, la rétrocompatibilité et l’efficacité des services, dont le nouveau xCloud. Le vaisseau amiral reste cependant le Game Pass, encore plus fonctionnel, pratique et riche en offres disponibles dès le premier jour. Surtout, un an après le lancement de la Xbox Series X | S, l’intérêt de Microsoft pour les exclusivités est évident, grâce au rachat de grosses maisons de logiciels comme Bethesda Softworks (Doom, Fallout, The Elder Scrolls etc.). Maintenant, l’attente est le retour d’un symbole du jeu vidéo mentionné ci-dessus, Master Chief, arrivant le 8 décembre avec Halo Infinite. Pour le reste, l’avenir est encore plein de surprises, mais au cours de ces vingt années Microsoft et Xbox ont représenté une offre de jeux vidéo valable et importante pour le secteur, qui mérite aujourd’hui les bonnes commémorations.