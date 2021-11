Windows 11 Cumulatif KB5007215 maintenant disponible

La même chose que nous avons indiquée avec Windows 10 nous est arrivée hier avec le cumulatif de Windows 11. Plusieurs fois, ce n’est pas que nous voulons informer, c’est que les choses se compliquent et que nous n’avons pas de temps matériel. Maintenant, dès que nous le pouvons, nous écrivons et rattrapons notre retard. De plus, comme avec Windows 10, ce cumulatif se concentre sur la correction des vulnérabilités.

Quoi de neuf dans le correctif Windows 11 KB5007215

Contrairement à Windows 10 avec Windows 11, nous avons une vidéo informative avec les nouvelles qui atteignent le système à la version 22000.280. Ainsi, nous pouvons mieux retirer certaines choses qui étaient en attente.

Correction d’un problème de cache L3 sur les processeurs AMD Ryzen.

Correction d’un problème où l’écran de verrouillage était noir.

Le problème où la recherche n’apparaîtrait pas sur un moniteur secondaire a été éliminé.

Correction du problème où la barre des tâches et le menu Démarrer ne répondaient pas comme ils le devraient.

Amélioration des performances lors de l’impression avec Windows 11.

Correction d’un problème où certaines applications pouvaient avoir des résultats inattendus lors du rendu de certains éléments de l’interface utilisateur ou lors du dessin dans l’application. Vous pouvez rencontrer ce problème avec les applications qui utilisent GDI + et définissent un objet stylo de largeur zéro (0) sur les écrans avec des points par pouce (DPI) ou une résolution élevés, ou si l’application utilise la mise à l’échelle.

De plus, nous avons la mise à jour dans la pile de maintenance Windows 11. Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Les mises à jour de la pile de santé (SSU) garantissent que vous disposez d’une pile de maintenance robuste et fiable afin que nos appareils puissent recevoir et installer des mises à jour de Microsoft.

De plus, Microsoft a annoncé que nous n’avions initialement aucun bogue connu avec cette version. Une bonne nouvelle qui renforce les performances de Windows 11.