One-Netbook construit un rival Steam Deck que vous pouvez tester avant sa sortie

En bref : avec Steam Deck créant tant de gros titres, ce n’était qu’une question de temps avant que nous voyions émerger des concepts similaires. Avant Steam Deck, il y en avait déjà, comme le OneXplayer basé sur Intel de One-Netbook. Cette même société développe actuellement une console portable basée sur AMD que vous pourrez tester prochainement.

One-Netbook est donnant sélectionner des personnes la chance d’essayer sa prochaine édition OneXplayer AMD. Pour l’instant, outre l’emballage d’une puce AMD, nous ne connaissons pas les spécifications de la console portable, mais la société devrait les dévoiler avant leur sortie.

Cependant, nous connaissons les spécifications des modèles à base d’Intel, qui devraient être relativement similaires à ce que nous verrons dans l’édition AMD. Quel que soit le processeur Intel dont ils disposent, toutes les versions ont un écran de 8,4 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 440, 16 Go de mémoire LPDDR4X et jusqu’à 2 To de capacité de stockage.

Dans le modèle AMD, la seule différence devrait être dans le CPU. Sur la base de la gamme actuelle d’APU d’AMD, les options les plus probables seraient le Ryzen 5 5600U ou le Ryzen 7 5800U, mais avec la sortie de nouveaux processeurs pour ordinateur portable par AMD au début de l’année prochaine, la nouvelle console portable pourrait s’améliorer.

La version ONEXPLAYER AMD va sortir pour test, si vous souhaitez participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : https://t.co/YFBNv7qC2H 😘 Bienvenue à nous rejoindre ! ONEXPLAYER vous apportera plus de surprise n’importe où, n’importe quand ! Date d’échéance : 2021.11.15 18h00 (GMT+8)#onexplayer #amd pic.twitter.com/N7OHwP4Kus – Officiel One-Netbook (@OnenetbookO) 9 novembre 2021

Si One-Netbook opte pour un APU de la série Ryzen 5000U, il sera intéressant de voir comment il se comportera par rapport à la puce personnalisée de Steam Deck, dont nous en apprendrons plus bientôt. Le premier a le processeur le plus rapide avec plus de cœurs basé sur l’architecture Zen 3 mais associé à des graphiques Vega plus lents. Sur l’autre puce, nous obtenons un processeur Zen 2 4C/8T couplé à un puissant iGPU RDNA 2.

Les prix devraient également varier, le OneXplayer étant probablement le plus cher des deux. Le OneXplayer le moins cher à base d’Intel contenant un processeur Intel i5-1135G7 et 512 Go de stockage coûte 1 059 $, les premiers à 899 $. C’est nettement plus que le modèle Steam Deck de 512 Go à 649 $, et encore plus que la version de base au prix de 399 $.

Si vous souhaitez le tester avant sa sortie, vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire.