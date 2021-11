Dans Forza Horizon 5, le dialogue est également disponible en langue des signes

“Fin dall’inizio dello sviluppo di Forza Horizon 5, abbiamo ritenuto prioritario incorporare funzionalità di accessibilità”, si apre così il comunicato pubblicato sul blog di Microsoft per presentare le impostazioni di gioco utili per estendere l’accessibilità a chi soffre di sordomutismo e non seulement.

On parle de plus en plus de jeux vidéo et d’accessibilité. Microsoft est certainement l’une des entreprises les plus engagées sur ce front. Après quelques initiatives intéressantes, comme la Xbox Adaptive Controller, c’est au tour de la langue des signes dans Forza Horizon 5, la nouvelle exclusivité développée par Playground Games, réservée au public de PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Ceci est confirmé directement par le directeur créatif du simulateur de conduite populaire, Mike Brown, via un article sur le blog officiel de Microsoft.

« Dès le début du développement de Forza Horizon 5, nous avons fait de l’intégration de fonctionnalités d’accessibilité une priorité. Nous voulons que tout le monde puisse découvrir notre jeu, et avec plus de 400 millions de joueurs handicapés estimés dans le monde, il est impératif que tout le monde puisse pour personnaliser leur gameplay de la meilleure façon pour eux », commence ainsi le post de Mike Brown. La fonctionnalité de langue des signes pour sourds-muets arrivera très bientôt dans le jeu et comprend deux interprètes ASL (American Sign Language) et BSL (British Sign Language) qui apparaîtront à l’écran pour traduire les dialogues pendant les films du jeu. Une étape gigantesque pour le secteur actuel du jeu vidéo.

Au-delà de la langue des signes, Forza Horizon 5 dispose déjà de plusieurs options pour assurer une accessibilité maximale. Ceux-ci incluent la possibilité d’ajuster la vitesse de lecture hors ligne, des paramètres de couleur personnalisables pour ceux qui souffrent de daltonisme et une assistance vocale pour lire les textes à l’écran. Une série de précautions et de sensibilités qui placent la question de l’accessibilité et de l’inclusivité au centre du panorama du jeu vidéo.

Les jeux vidéo Game Boy et Game Boy Color seront disponibles sur Nintendo Switch Online

Forza Horizon 5 emmène les joueurs à travers les friches du Mexique, avec le rendu technique habituel incroyablement réaliste et surprenant. Le titre est disponible depuis le 9 novembre sur toutes les plateformes Microsoft, y compris via Game Pass, le service d’abonnement mensuel qui fournit une bibliothèque de jeux vidéo numériques qui héberge également les exclusivités au lancement. Pour l’instant le titre est en excellente santé : avant même sa sortie sur le marché, grâce aux précommandes de l’édition Premium, plus d’un million d’utilisateurs actifs ont été enregistrés.