Microsoft s’attaque aux Chromebooks avec une version plus légère et axée sur le cloud de Windows 11

Récapitulatif : Windows 10 S était la dernière tentative de Microsoft pour détourner les enseignants et les étudiants des Chromebooks de Google. Alors que la variante allégée du système d’exploitation a rencontré un accueil mitigé en raison d’une expérience utilisateur trop restrictive et d’un magasin d’applications terne, Microsoft réessaye maintenant avec une édition spéciale de Windows 11 qui est censée être plus ouverte aux applications tierces et livré sans le Microsoft Store.

Microsoft cherche à défier Google dans la classe K-8 avec une version spéciale de Windows 11, axée sur l’éducation, qui, espère-t-il, deviendra populaire auprès des écoles et des étudiants. Cette fois-ci, la société lance également du matériel d’accompagnement, à savoir le Surface Laptop SE.

D’autres constructeurs comme Lenovo et Acer ont également répertorié leurs modèles SE, mais c’est le Surface Laptop à 249 $ qui concrétise la vision de Microsoft pour Windows 11 et l’éducation en termes de logiciels et de matériel. Comme prévu, l’appareil contient le strict minimum de spécifications, qui incluent une puce Intel Celeron (double cœur ou quad-core), 4 Go/8 Go de RAM, 64 Go/128 Go de stockage eMMC et un écran de 11,6 pouces avec une résolution de 1 366 x 768 .

La connectivité est activée par Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, une prise jack 3,5 mm, 1 x câble USB-A et USB-C, ainsi qu’un connecteur d’alimentation propriétaire. Il existe également une webcam 720p et des haut-parleurs stéréo pour faciliter l’apprentissage en ligne, tandis que la suite 365 de Microsoft avec Word, OneDrive et d’autres applications de productivité devrait tester le matériel susmentionné à ses limites.

En utilisation normale, l’ordinateur portable devrait durer jusqu’à 16 heures avec une seule charge. Microsoft a également souligné l’expérience de frappe de haute qualité de la Surface à un prix abordable, les améliorations de performances pour l’optimisation des ressources et la réparabilité du matériel. Selon l’entreprise, les principaux composants tels que l’écran, la batterie, la carte mère et le clavier peuvent être facilement réparés sur place.

Fait intéressant, Windows 11 SE abandonne le Microsoft Store et prendra en charge les applications tierces, notamment Chrome et Zoom. Le système d’exploitation permettra à ces applications de s’ouvrir en mode plein écran et est livré avec une mise en page simplifiée qui permet uniquement aux applications d’être placées côte à côte. Il y a aussi un nouveau fond d’écran coloré que les étudiants peuvent remarquer.

Microsoft indique que Windows 11 SE ne sera expédié que sur des ordinateurs portables à bas prix destinés à l’école et aux étudiants. La société s’attend à ce que davantage de modèles OEM avec des spécifications et des prix variables soient disponibles tout au long de cette année et en 2022 à l’approche de la saison d’achat de l’éducation. Compte tenu de la baisse de la demande d’ordinateurs portables d’entrée de gamme, il sera intéressant de voir comment (et si) la poussée de Microsoft avec Windows 11 SE et du matériel à faible coût peut affecter la tendance.