Microsoft annonce Windows 11 SE et Surface Laptop SE pour les étudiants

Pour affronter les Chromebooks et Chrome OS, Microsoft a annoncé une nouvelle édition de Windows 11 conçue pour les ordinateurs portables à bas prix. Ces ordinateurs portables sont destinés aux classes K-8 construits exclusivement pour les étudiants et servent d’alternative aux Chromebooks très populaires de Google.

Le secteur de l’éducation est très compétitif et les entreprises tentent de s’assurer leur place. Depuis l’essor des Chromebooks, des géants comme Microsoft ont eu du mal à obtenir une bonne part de marché dans ce créneau technologique particulier. Auparavant, pour tenter de s’attaquer à Chrome OS et aux Chromebooks, le géant de Redmont avait tenté de publier une variante S du système d’exploitation Windows. La variante S précédente de Windows limitait les utilisateurs au Microsoft Store, ce qui s’est soldé par un désordre, car le magasin de l’entreprise a connu un problème d’applications limitées.

Avec Windows 11 SE, les utilisateurs ne limiteront plus les utilisateurs au Microsoft Store ; à la place, la nouvelle édition de Windows 11 prend en charge les applications tierces.

Windows 11 SE prendra en charge les appareils Intel et AMD de fabricants tels que Acer, Dell, ASUS, Dynabook, Fujitsu, HP, Lenovo, JK-IP, et Positif. De plus, Windows 11 SE fonctionnera également sur le Surface Laptop SE de Microsoft, qui commence à 249 $.

En quoi Windows 11 SE est-il différent de Windows 11 Pro Education ?

Fond d’écran Windows 11 SE / via Microsoft

Étant donné qu’il existe d’autres éditions éducatives de Windows 11, comme Windows 11 Professionnel Éducation et Windows 11 Education, on peut se demander en quoi Windows 11 SE est différent de l’édition Windows 11 Pro Education ? La différence notable que Microsoft a expliquée est que le nouveau Windows 11 SE est conçu pour l’éducation K-8 et est une première édition cloud de Windows 11. Par conséquent, la société se concentre sur les écoles et les enfants avec une connexion Internet limitée à l’intérieur et à l’extérieur du l’école.

Étant une première édition cloud de Windows 11, il est plus facile pour les étudiants d’accéder et d’enregistrer tout ce qu’ils font instantanément sur leurs ordinateurs portables. Tout comme Chrome OS, où les utilisateurs peuvent accéder à tout en déplacement, les utilisateurs peuvent se connecter à leurs ordinateurs portables et utiliser des applications Microsoft comme Équipes, Bureau, Une note, Minecraft, et plus. Microsoft regroupe également Windows 11 SE avec les applications Microsoft Office, y compris Mot, Power Point, Exceller, Une note, et OneDrive.

Ces applications peuvent être utilisées hors ligne sur les appareils Windows 11 SE dans le cadre d’une licence Microsoft 365. OneDrive stocke les fichiers localement, sur chaque appareil, auxquels les étudiants peuvent accéder lorsqu’ils sont hors ligne. Une fois de retour à l’école avec accès à Internet, Windows 11 SE synchronisera automatiquement les modifications hors ligne.

Non seulement cela, mais Windows 11 SE est également livré avec des applications d’apprentissage basées sur le Web, une prise en charge d’applications tierces comme Zoom, Chrome et bien d’autres à venir.

La nouvelle édition de Windows 11 permet également aux administrateurs informatiques de déployer et de gérer ces appareils de n’importe où. De cette façon, les appareils restent toujours à jour avec l’aide d’Intune pour l’éducation, et les bonnes applications peuvent être fournies à chaque élève.

Microsoft Surface Laptop SE

Surface Laptop SE 2021 / via Microsoft

Parallèlement à une nouvelle édition de Windows 11, Microsoft a également dévoilé un nouvel ordinateur portable Surface pour l’édition SE. Il s’agit du PC Surface le plus abordable de tous les temps, à partir de 249 $ seulement pour les élèves de la maternelle à la 8e année. Les spécifications incluent un écran de 11,6 pouces avec une caméra HD frontale 720p et des haut-parleurs stéréo. De plus, Surface Laptop SE offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 16 heures avec une utilisation normale. Le nouvel ordinateur portable est hautement réparable, ce qui permet aux administrateurs informatiques de réparer les machines sur site, ce qui permet aux écoles d’économiser du temps et de l’argent.

Windows 11 SE arrivera dans vos canaux éducatifs plus tard cette année et en 2022.